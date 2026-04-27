外勞保安「進駐」九龍灣麗晶花園 法團稱廣東話對答如流、年輕反應好 籲「放下偏見」先觀察表現

【麗晶花園/外勞/保安】政府為解決嚴重人手短缺，透過優化「補充勞工優化計劃」及推出行業輸入勞工計劃，容許物業管理業等引入外地勞工。九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，並於今日（27日）起陸續上崗。法團指，外勞均熟識廣東話並已完成本地課程，期望能解決過往人手流失問題。面對網民質疑，法團認為不妨放下偏見，「先公平觀察他們的表現再作定奪」。

外勞來自珠三角地區 多負責外圍崗位

麗晶花園業主立案法團於周日（26日）在社交平台發文，稱當日管理處已對新聘的外勞保安進行第二次培訓。該批保安已於今日（27日）開始在屋苑提供服務，主要負責外圍保安工作，僅少部分人會擔任座頭的替更崗位。

法團指，該批外勞保安主要來自江門、新會、陽江等珠三角地區，全部能熟練使用廣東話溝通，並已完成香港的保安員QAS課程，並持有保安員證書。為保障住戶，法團已要求管理處，座頭崗位應優先由熟悉大廈及居民情況的本地保安擔任。

3年流失逾200人 引入外勞清潔工見水準改善

管理處方面解釋，聘請外勞的主因是本地保安員多傾向從事兼職（Part time）。自2023年管理處接手保安工作以來，外圍保安崗位在近3年間已更換超過200人，導致人手極不穩定。

法團續指，多年來一直要求物業管理公司處理駐員崗位人手流轉過快及質素參差的問題，但未見改善，「持香港身份證的員工也不一定會講廣東話，反而近日清潔外判引入外勞的確見到工作態度及水準的改善，加上外勞必須完成任期，所以工作態度認真亦會接受意見改進」。法團認為，「不妨放下偏見，先公平觀察他們的表現再作定奪」。

法團：聘外勞與管理費升幅無直接關係

法團表示，據觀察外勞保安比較年輕，「廣東話對答如流，反應亦相當好」，將會持續觀察外勞保安工作情況，不時與管理處檢視工作情況。法團又指，外勞總體支出與請持香港身份證人士相約，與管理費升幅無直接關係，屋苑主要支出在於維修保養。

不過，大批網民在相關帖文留言，質疑為何要聘請外勞做保安，稱「香港人起碼都識幫你叫救命，call白車」、「又係香港人失業，又要請外勞」。法團有回覆部分留言，並透露麗晶花園物管公司為「泓建物業管理有限公司」。