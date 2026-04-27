每日雜誌‧人物誌｜連結無名藝術家一起追夢 支明遠冀辦展覽進入公眾視野

藝術無疆界，創作者亦不分背景和國籍。建築師支明遠喜愛藝術，近年認識一批居港外籍藝術創作者，發現他們的作品水平甚高，惟因寂寂無聞，苦無展出機會。支明遠的媽媽習嶺南畫派水墨畫，童年的他亦受薰陶愛「畫公仔」，卻招來老師責罰，「當心長大做『乞衣』」，從此放棄繪畫。疫情期間，他重拾畫筆創作水彩畫，享受作畫樂趣。對才華無法展現，他深有體會，近年創辦藝術平台，連結本地及海外民間藝術創作者一起辦展覽，冀讓好的作品進入公眾視野。

童年的不愉快經歷，曾令支明遠放下畫筆，至疫情才重拾繪畫樂趣。

支明遠的母親曾學習嶺南風水墨畫，圖為她其中一幅作品。 受訪者提供

支明遠是香港建築師學會會員和註冊建築師，亦曾於大專院校出任客席講師。他於新西蘭攻讀建築學，自言建築風格奉行功能主義，設計強調功能性，亦表現簡約的美學原則，曾參與獨立屋、酒店及商廈項目。工作中，他喜歡繪畫草圖表達設計構思，再從中調整。

曾與逾千人網上直播作畫

他本身愛好藝術，常出席不同畫展，觀賞其他藝術家及畫家的作品並交流。過去工作繁忙，他自言無暇創作，亦無創作念頭。面對工作壓力，他參加馬拉松賽及三項鐵人賽等極限運動。直至2020年疫情襲港，才帶來轉機。

去年支明遠於尖沙咀文化中心外作畫。 受訪者提供

當時封關全球停擺，他終有機會從事創作。他憶述，當時選擇繪畫水彩畫，為的是喜歡水彩畫可以營造出如霧似煙的淒美感覺，而且繪畫水彩畫時，一旦「落筆」便不可修改。

加沙戰事仍頻，支明遠以戰地中的女孩為題材作畫。

他解釋，每次下筆前已構思好題材、所用色彩及顏色佈局，並預視不同顏色變化。他自言性子急，喜歡作畫過程一氣呵成，不想拖拖拉拉。

香港是他的成長地，畫作題材不少源自本港的地道生活和城市風景，如街市商販、城市中的電車或巴士。疫情期間，他首幅創作的水彩畫，正是展現由九龍半島高處遠眺維港及港島的壯麗風景。

支明遠的作品以本地地道生活為題材。 受訪者提供

當時世界各地的市民居家抗疫，他透過網上聯繫不同國家地區的水彩畫愛好者，一起分享及交流；又曾跟逾千人一起作畫，全程網上直播。他指，「疫情期間，繪畫成了很多人的心靈寄託。」

疫後復常，他參加不同展覽，結識到不少中外藝術創作者，包括數十位在香港居住及工作的外籍人士。這批藝術創作者各有獨特創作理念及藝術風格，但共通點都是在工餘默默創作，努力實現心中的藝術理想。

驚訝不少民間創作者水平高

近年社交媒體發達，不少創作者於網上展示作品公諸同好。支明遠亦從中找到不少好作品，結識相關創作者，驚訝不少民間藝術創作者的作品水平甚高，惟他們缺乏知名度，極難找到展出機會，致令不少好作品未能展現於公眾視野。

有人說，創作是一次孤獨的修行。支明遠對此深有同感，但他更希望協助推廣優秀作品，讓更多人欣賞。2023年，他聯同7位不同畫風的業餘藝術創作者，成立藝術平台，定期籌辦畫展，亦參加大型藝術展覽。夥伴有的來自瑞典及俄羅斯，亦有土生土長香港人，希望保留多元文化的特點。

籌辦藝術平台，有苦有樂，樂的是有市民於畫展購下夥伴的畫作，即使售價不高，但已是對創作者的最大肯定。苦的則是，不少藝術創作者都是性格內向、羞於或不擅表達，在接觸過程中往往「神龍見首不見尾」，令他吃盡苦頭。

支明遠連結多位居港的外籍藝術工作者辦畫展。 受訪者提供

他曾接觸一位年青本港畫家，希望邀請對方參加畫展。他稱，彼此透過通訊軟件聯絡，前後拖拉超過1年，對方往往很遲才覆留言，甚至「只讀不回」，令他感到無奈。

去年，他聯絡一位擅長繪畫貓狗等小動物的南韓畫家，邀請對方出席畫展，或寄來作品參展。對方最初表示感興趣，他隨即交代細節，可是對方其後「失蹤」數月，音訊全無。至近日才突然「現身」，回覆指「家有要事」，未能參展。

失望之餘，他自勉事情不能勉強，只能放下。他是個坐言起行的人，笑言每次進行聯絡工作，都得付出極大忍耐，「猶如當上半個『湊仔公』。」

支明遠及畫友將參加下月的藝博會。 受訪者提供

沒從師學藝 遺傳媽媽繪畫天分

他自言未有從師學畫，但其畫作卻是有板有眼，他不諱言是遺傳自媽媽的繪畫天份。支媽媽任職教師，年輕時曾隨嶺南畫派的水墨畫家習畫，卻於支明遠12歲時去世。

支明遠12歲時媽媽去世，他自言繪畫天份來自母親。 受訪者提供

支明遠自幼喜歡「畫公仔」，回憶中童年時曾拿畫作給媽媽品評。他指，童年時學業成績差勁，更曾於小二時被老師揭發課堂上繪畫卡通人物「鐵甲萬能俠」，遭懲罰於下課後到教員室「罰企」。

更難堪的一幕其後上演。當時另一位老師路過，得悉他因上課時「畫公仔」被罰，狠狠拋下一句「這麼喜歡畫畫，當心長大後做『乞衣』。」自此他放下畫筆。

往後，他報讀大學選科，竟選上不乏繪畫元素的建築學，日後更以建築師為終身職業。現在回看，他對當年老師的懲罰及說話已沒太大感覺，反而體會老師希望學生考好成績，進入好大學，謀得好差事的苦心，只是當時的普及教育制度，未能兼顧發展學生的個人興趣。

作畫時，很多人害怕出錯，下筆後每每左修右改。他卻認為要接受下的每一筆，然後從中調節發展，完成畫作，就如人生歷程的幻變無窮，誰想到一波世紀疫情竟讓他實現睽違已久的童年繪畫夢。他矢言，「每分鐘都希望超越過去的創作」，更盼藉藝術平台連結更多藝術創作者，一起逐夢。

內心住個探險家 瞞着家人「快閃」新疆伊朗

支明遠很有冒險精神，喜歡獨自探索。由中學時代到西貢鹹田灣露營，到近年瞞着家人「快閃」遊新疆喀什及伊朗古城，持續追尋心中所想。

支明遠愛到世界各地參加馬拉松賽，圖為他在大阪馬拉松賽事的終點留影。 受訪者提供

壯闊沙灘加上地標獨木橋，令鹹田灣近年熱爆社交媒體。中四時，他曾獨個到此露營，遇上半夜小河水漲浸濕營篷，以及不懂啟動火水爐的趣事。他回想說，該次旅程「相當大膽」，但破曉時分披着家人的墨西哥披肩、戴着「隨身聽」欣賞日出情景，縱是數十年後仍難忘那時那刻的少年情懷。

他亦喜歡遊覽古蹟探尋文明印記，「親身感受跟看書，看紀錄片是兩回事。」他一直傾慕被稱「絲綢之路心臟」的新疆喀什，惟早年漢族及維吾爾族屢起衝突，家人不准他犯險。至2017年年初，他瞞着家人訂購機票，終於踏上行程。

2017年，支明遠獨自到新疆旅遊，於喀什留影。 受訪者提供

他憶述，當走在喀什市中心，街頭瀰漫令人透不過氣的肅殺氣氛，街上維吾爾人都后他投以不友善目光。他稱，數日旅程中只在喀什各處走動，亦感受到古城的風味。

2019年，支明遠「快閃」到伊朗旅遊，在古城波斯波利斯留影。 受訪者提供

至2019年底，他又趁妻子及女兒到澳門旅遊，「快閃」到伊朗旅遊。他稱於網上訂購機票及酒店後，便提着行李匆匆出發。此行，他到訪古城「波斯波利斯」等名勝，又閒逛當地市集。他稱，當地人好客友善，留下難忘回憶，「在街上吃東西，有一半機會不用付錢。」

記者：關英傑