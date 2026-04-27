天文台｜今晚起天氣漸轉不穩定 4.29雨勢較大冷鋒橫過 周四最低20°C

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台在下午4時30分發出特別天氣提示，指受高空擾動影響，本港今晚（27日）及明日（4月28日）天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多，局部地區有狂風雷暴。周三（4月29日）部分地區雨勢較大。預料一道冷鋒會在周三稍後橫過華南沿岸，本港氣溫會逐步下降至周四早上最低約20度。

本港地區今日天氣預測，部分時間有陽光。日間市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後有幾陣驟雨。吹和緩東至東南風。

展望未來一兩日天氣不穩定，驟雨逐漸增多及有雷暴。星期三稍後氣溫下降，星期四早上氣溫約20度左右，驟雨減少。

分區氣溫

九天天氣預報

一道低壓槽會在今日於華中發展，並在未來一兩日靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴。受東北季候風影響，本週中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降。預料另一道低壓槽會在週末至下週初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。