廉署舉辦專題講座 解碼「十五五」規劃

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，廉署早前特別舉辦「解碼「十五五」規劃 ─ 對香港和廉署的啟示」專題講座，目的是要讓廉署上下深入了解國家「十五五」規劃內容，並思考如何把反貪工作與國家發展大局緊密結合。







「十五五」規劃是香港一個非常重要的課題



廉政專員胡英明及副專員丘樹春亦有出席講座。

兩位教授均認同十五五是一個重要的契機，香港必須抓緊機遇。

廉署早前特別舉辦「解碼「十五五」規劃 ─ 對香港和廉署的啟示」專題講座，目的是要讓廉署上下深入了解國家「十五五」規劃內容。

廉政公署認同，「十五五」規劃是香港一個非常重要的課題，因為國家規劃不僅是宏觀藍圖，更是廉政公署在香港廉政工作中，可以找到的方向和機遇。專題講座由兩位重量級講者主講，復旦大學中國研究院的院長張維為教授主講的「五年規劃的力量」，令廉署更深刻理解五年規劃背後的制度力量與戰略眼光；清華大學公共管理學院教授鄢一龍主講的「中國十五五經濟發展：增長新邏輯、產業新藍圖與香港新機遇」，讓廉署人員看到國家新一輪發展的方向，並提醒廉署要思考如何在新藍圖下發揮更大作用。





廉署是全球的「模範生」





兩位教授均認同十五五是一個重要的契機，香港必須抓緊機遇。二人亦為廉署在反貪工作中的定位與使命提供新啟發：廉署是全球的「模範生」，成功將「廉潔」刻進文化的DNA，未來必須繼續擴大廉署的國際影響力，向世界各地宣揚國際知名的廉潔文化，為不同國家官員進行反貪培訓，藉此提昇全球的清廉水平，發揮香港的「軟實力」之餘，亦說好國家與香港的故事。

記者蔡思宇