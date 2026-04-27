AI機械人時代︱AI運作如「黑盒」 難釐清責任 議員倡河套「先行先試」︱新聞追擊

規管機械人存在不少技術困難，有熟悉人工智能的立法會議員指出，AI運作猶如「黑盒」，現時技術未能追蹤出錯成因，故未必能釐清擁有者和生產商的責任，對立法造成挑戰，建議在河套區以沙盒方法測試機械人法例。有保險業界則指出，大公司會為機械人購買產品責任保險，產品設計者亦會就產品買保險，可說是新興市場，若未來機械人應用普遍，政府可研究立法規定為機械人購買第三保。

立法會議員兼中大工程學院副院長黃錦輝表示，現時人類可受法律制裁，但未來無人駕駛車輛沒有司機，則需要新的法律，不過現時AI運作有如「黑盒」，人類無法跟蹤AI作業思路，對立法造成挑戰，需待「思維鏈」或可解釋人工智能等研究成果，才可協助釐清責任問題；數據量不足造成的偏頗亦會引致失誤，但難以區分上游數據生產者和下游數據處理者的責任。

機械人與其他機械產品無異，均可透過保險轉介受第三方追究的風險。

黃錦輝倡按機械人智能分級規管

機械人規管方面，黃錦輝認為，未來法例或需要規管所有機械人，但可按機械人智能分等級規管，例如遙控機械人是最低級，高一級的需要人手操作啟動，最高級是完全自主操作。

黃錦輝又指，在創科領域中，法律永遠落後創新，建議政府仿傚深圳「先行先試」方式，以沙盒方法在河套香港園區測試不同規則，將合宜的規則定為法例，「好似河套園區測試無人車，規矩可以隨時調校，可行的規矩就用。」

至於未來立法方向，黃錦輝指出，未來是人機共融的世界，法律要保護人類用家和AI智能體，最終目的還是保護用家，律政司需要考慮對機械犯錯的態度如何取態，而商界亦會希望法律會保護產品。

黃錦輝認為，未來法例或需要規管所有機械人，但可按機械人智能分等級規管。

保險業界：機械人保費並非一定貴

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，機械人與其他機械產品無異，均可透過保險轉介受第三方追究的風險，現時亦有使用機械人的大公司購買產品責任保險。至於如何釐定保費，他說保險公司會按產品設計和實際場地操作而定。

羅少雄續指，機械人失靈可由兩方面導致，其一是產品設計者或製造商有疏忽，導致產品缺陷，其二是擁有者未有按指引操作機械人，或忽略維修保養責任。他不認為意外的肇事責任難釐清，因可追查導致事故的原因，故機械人的擁有者和產品設計者均有需要購買保險。

機械人保險是新興市場，羅少雄預計相關保單將會陸續增加，而保費亦會視乎風險，但機械人工作風險可能較人類更低，保費並非一定貴。他舉例，自動駕駛汽車較人類駕駛更安全，「不會跟車太貼、不會胡亂切線、不會衝燈，數字顯示無人駕駛風險低過有人駕駛。」

他又指，現時機械人使用未普及，大公司一般都樂意購買保險轉介風險，而現時未有因機械人導致的傷亡數字，故現在毋須強制為機械人買保險，若未來機械人應用普及，政府或需研究仿效勞工保險和汽車第三者責任保險，立法要求為機械人購買保險。

記者：何姵妤、曾偉龍