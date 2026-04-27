AI機械人時代︱機械狗通街走 「鐵犬」散步藏安全隱患 大律師拆解檢控難度︱新聞追擊

AI機械人時代來臨，本港政商界陸續引進機械人工作，民間亦有人「飼養」機械狗，但上月澳門有老婦疑遭機械人驚嚇，更有本港資訊科技專家曾遭機械人踩中腳劇痛，引起機械人安全憂慮。有大律師表示，若機械狗誤傷途人，主人有法律責任，但若機械人在無人操控下傷人，或難檢控，政府應盡早就機械人立法作公眾諮詢。政府指出，醫療和建造業的機械人有相關部門規管，強調只靠單一法例難以全面應對AI發展，律政司司長已成立跨部門小組，以檢視法律不足之處。

將軍澳男子放「機械狗」 單車友駐足看險撞車

食環署、水務署和房委會等多個部門已引入機械人輔助工作，亦有商場和物管業引入接待或保安機械人，《星島》記者在本港及內地的網購平台，均發現有各款AI機械人和機械狗，價格由100多元到20多萬元不等；近期亦有越來越多市民帶着四肢行走的機械狗在街道上「放狗」，記者早前亦在將軍澳拍攝到男子帶同機械愛犬閒逛，引起途人側目，甚至有騎單車男子剎車停下觀看，幾乎遭駛至的單車碰撞。

不少網民亦對此深入討論，指機械狗在繁忙街道出現，或會造成安全隱患，亦有網民擔心設有錄像鏡頭的機械狗會收集個人資料，甚或拍攝到女士裙底。

方保僑曾被機械人踩：似錘仔揼落嚟

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，機械人確具傷害性，他過往曾被失卻平衡的機械人踩中腳部，「好似錘仔揼落嚟」，同意需及早立法規管，釐清機械人意外傷人的責任。他認為，監管機械人或需考慮功率、速度、自主能力等，以分級制規管。

陸偉雄：操控者匿名增調查難度

大律師陸偉雄表示，機械狗誤傷途人，通常涉及民事賠償責任，機械狗即使有人工智能，倘物主在場操控，法律上也有責任，但擔心機械人在無人操控下傷害他人或犯罪，恐難以檢控，「危險駕駛要證明到有不小心情節，沒有司機，就可能有法律真空。」

他續指，即使有人操控機械人，亦可能因操控者匿名或身處其他地方，造成調查困難，故此政府應盡早就機械人立法作公眾諮詢。

法律界立法會議員陳曉峰表示，若機械人造成意外，責任需視乎操控者、程式設計者和生產商的角色。他又指，跨境網購機械人須符合香港電器安全標準，但跨境追究存在難度。不過，他認為政府不應過份規管人工智能，應以推動科技發展為前提，平衡安全與發展。

即睇各地規管機械人法例

創新科技及工業局回覆指，香港現時雖未有專門法例規範機械人應用，但相關項目須遵守適用於不同界別或場景的現行法規，舉例醫療應用的機械人和建造業機械人分別受衞生署和發展局規管，而香港現有多項法律原則上適用於網絡世界，涵蓋個人資料保護、版權及AI相關罪行。

當局又指，單靠單一法例難以全面應對AI發展，律政司司長已成立跨部門工作小組，檢視現行法律的漏洞或不足之處，政府數字政策辦公室亦已制訂並發布《人工智能道德框架》及《生成式人工智能技術及應用指引》，為開發及應用AI技術的項目提供指引。

歐盟在2024年8月實施《人工智能法》，是全球首部涵蓋所有人工智能應用的全面法例，按風險為本，禁止被評估為具有不可接受風險的人工智能系統，允許具有較高風險的系統在接受干預和監督下運行，以及規管通用人工智能。

相對歐盟法例相對嚴格，日本上月生效的《人工智慧相關技術研究開發及應用推動法》 僅屬於「軟性法規」，不設置任何罰則，法律訂明政府有義務制定AI相關技術研究開發和應用推動的基本計劃，而當AI被不正當利用而侵害國民權益時，國家有權進行非強制性的調查。

南韓今年1月落實《AI基本法》，要求企業在核能安全、交通運輸和醫療保健等領域使用的人工智能具備人類監督，若AI生成內容與現實難以區分，則必須清楚標明。

中國今年2月公布《人形機器人與具身智能標準體系（2026版）》，覆蓋人形機器人全產業鏈等。

記者：何姵妤、曾偉龍