宏福苑聽證會︱時任大埔民政專員陳巧敏將作供 曾因路祭衣着高調惹批評

大埔宏福苑火災獨立委員會明日（26日）繼續舉行聽證會。根據委員會上載的證人作供時間表，時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍都會作供。另外，屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清，以及屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明都會出席作供；謝錦明曾於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

翻查資料，時任大埔民政專員陳巧敏曾在宏福苑路祭時穿着比較花巧的連身裙惹議，被批過於高調。陳巧敏事後透過民政事務總署社交平台，為「衣着選擇引起大家關注」致歉，稱對英勇殉職的何偉豪致以最崇高的敬意和深切的哀悼，未來會繼續做好宏福苑的善後工作。陳巧敏最終於今年1月13日卸任大埔民政專員，與食環署助理署長（街市發展）鍾慧婷「對調」職位。

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