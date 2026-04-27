HKMA成立傑出市場策劃精英會 逾百有經驗人士加入 打造業界交流平台

香港管理專業協會（HKMA）自1985年創辦「HKMA傑出市場策劃獎」以來，一直被譽為市場推廣界「奧斯卡」，至今已嘉許近800個市場推廣項目及業界領袖。為進一步提升行業專業水平，HKMA正式成立「傑出市場策劃精英會」，並於上周五舉行啟動禮暨領袖論壇，匯聚歷屆獎項得主。HKMA傑出市場策劃精英會創會主席林國誠表示，精英會已初步吸引超過100位具有豐富市場營銷經驗的人士加入，透過諮詢指導、知識交流及領導力培訓，支援並培育業界新晉人才。

讓業界精英站在行業趨勢最前線

林國誠表示，傑出市場策劃獎含金量極高，每位得獎者都以此為榮，形容該獎項猶如一場「自由搏擊」，無論企業規模或預算多少，均在同一舞台競技，能脫穎而出的絕對是行內佼佼者。他表示，去年與多名獎項得主交流後，萌生成立精英會的念頭，希望為業界打造一個有意義的交流平台，讓業界精英能站在行業趨勢的最前線，同時為新一代入行者提供更多指導與支持，達至薪火相傳。

他表示，精英會致力推廣各行業在市場營銷、創新及策略影響力方面的最高標準，亦為政府、非政府組織、初創企業及中小企，在商業發展、品牌策略及經濟相關倡議方面提供精闢見解與思想領導，促進香港及區域的發展與競爭力。除了會員之間的交流，未來精英會將舉辦多場主題研討會，包括人工智能（AI）應用及體育營銷等。

HKMA副主席黎韋詩表示，市場營銷在企業發展中的重要性已大幅提升，成為企業增長的重要支柱。營銷已不再局限於推廣產品或公司，而是要在品牌與消費者之間建立更深層的連結，因為品牌愛好度與信任度在當前市場環境同樣關鍵。她認為，香港企業不應單打獨鬥，精英會正好能促進跨界合作，共同探索新機遇，為顧客帶來更多元的體驗，「要做大個餅，而唔係互相競爭。」

黎韋詩指，傑出市場策劃獎自創立以來，評選機制嚴謹，獎項競爭激烈，「無論機構規模大小，都係用同一標準評選」，因此被業界稱為「華山論劍」。她認為參賽能促使團隊進行反思，鞭策團隊每年都要做出優秀的策劃方案，同時能學習同行最佳的實踐經驗，亦能大大提升士氣，「同事贏到獎，開心過升職加人工。」

獎項非大品牌大預算「專利」

2025年度「最傑出市場策劃人」及「傑出市場策劃人」得主、HKMA傑出市場策劃精英會執行委員會副主席羅嘉麒表示，相關獎項一直是其入行以來的目標。他指從準備參賽文件到最終匯報，既是一次全面檢視工作的機會，也是回望職業生涯的過程，「獲獎更是對我職業生涯最大的認可」。

他強調，獎項並非大品牌或大預算的專利，只要理念扎實、執行到位，無論資源多少都能脫穎而出。展望未來，他希望更多人了解獎項的公平性與專業性，並期望精英會成為營銷人交流的平台，促進跨品牌、跨行業合作，為獎項及整個行業帶來更多價值。

記者：蔡思宇

攝影：汪旭峰