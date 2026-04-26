雙非兒腦癱案︱醫生稱護士無告知男童抽搐 家屬斥供詞矛盾難自圓其說

雙非嬰兒腦癱案，醫委會今日第二日重啟聆訊。聆訊在醫委會秘書處舉行，涉事兒科醫生薛守智出席，投訴人黎先生及太太到場旁聽。黎先生表示，按聆訊進度，料今日未必有結果，「結果都很難講，現在很難猜到，都是要等今天研訊，心情都是比較複雜一點。我們現在等結果，我們盡快，希望今天會有結果。」

薛守智：曾考慮腦感染 但認為可能性不大

薛守智作供指，當晚凌晨4時許接獲護士何結霞來電，指男嬰「有啲濁奶，個人有啲緊，有啲眼定定」；自己問護士男嬰凌晨3時半前是否有異常，獲答覆「ok喎，冇乜特別」。他稱嬰兒餵食後「濁親」屬常見，從氣管吸奶後15秒內回復正常，觀察超過1小時維持穩定，故初步診斷男嬰胃食道逆流「濁奶」，並指示護士將男嬰放在孵箱監測，「如果再發生（護士）要講我聽，可能要做其他檢查」。至清早他接獲另一許姓護士來電，才知悉男嬰清晨6至7時曾兩次抽搐。

不過他承認，考慮過腦感染等其他可能性，但認為可能性不大。

薛守智又推翻何結霞供詞，稱無對她說「（男嬰）個Heart rate跳得快，即係無野啦」、「我聽朝早啲到啦」；對方亦無告知「佢（男嬰）一樣有出汗，顏色上半身紅啲，下半身白啲」、「佢好似想作抽筋」。

代表醫委會的資深大律師呂世杰質疑，薛守智16年後仍準確記得與護士對話的用字，惟這些中文字句無出現在書面供詞，也沒有在護士出席聆訊時提及。他又在聆訊播出事發8日後，薛守智與嬰兒家屬會面的錄音，質疑薛說謊。

薛解釋會面時已確認男嬰患腦膜炎，確定有抽筋症狀，但事發時不知道。至於有否在會面時向家屬交代初步診斷男嬰「濁親」，他稱沒有。

(錄音内容節錄)

薛：（護士）4點半話畀我聽，懷疑抽筋。

家屬：抽筋還要懷疑嗎？你們部門不知道他（男嬰）抽筋嗎？

薛：佢就懷疑。佢就話（男嬰）依家無野，頭先發忟憎，懷疑好似硬咗，咁佢話比我聽，我就話依家有冇硬，（護士回答）無硬，停咗，依家冇野，放咗箱觀察住，咁我嘅指引係放箱觀察住...如果再話我聽，肯定（抽筋），7點話我聽肯定，咁我咪即刻過來醫囉。

薛：你唔會嗰次懷疑，你幫佢做脊椎穿刺、做電腦掃描，係真係會觀察。你4點半話畀我聽，我7點鐘已經出緊嚟（醫院），7點45分去睇佢，8點鐘話畀爸爸聼。咁我又覺得ok喎。

黎父：護士都有責任

辯方專家證人、兒科醫生丘健昌作供指，薛守智當日初步診斷及處理方式恰當。對於薛曾指懷疑過腦感染，應否採取措施處理這可能性，丘健昌同意。

雙方下午完成盤問證人，6月7日結案陳詞。男嬰父親黎志堅聆訊後見記者表示，今日首次從薛守智口中聽到兒子「濁親」的説法，批評其供詞前後矛盾，難自圓其説，「佢自己都承認，有懷疑係抽筋、腦炎（腦感染），點解佢唔返嚟呢？4點半接到電話，點解唔返嚟呢？佢屋企到醫院只係15分鐘。冇擔當、冇責任心嘅醫生，如果繼續做醫生，會害到幾多人？」

他又說，兒子清晨6至7時曾兩次抽搐，但護士未通知醫生及家屬，可見在事件中也有責任。

協助投訴人的社協幹事彭鴻昌指，薛守智既然曾考慮男嬰抽搐原因可能是腦感染，就需作出跟進，包括返回醫院盡快檢查，「呢個係辯方專家嘅意見」。他期望研訊小組可考慮事故對病人的傷害、被告醫生專業失當程度，以至被告醫生面對案件的態度，作出裁決及懲處，「佢係負上責任，抑或係嘗試用好多唔同嘅理由推卸責任，推卸喺護士身上，或者嘗試自圓其説自己嘅錯誤。」

內地夫婦黎志堅及彭紅英，2009年到浸會醫院產子，疑因醫生未篩查乙型鏈球菌，最終導致兒子黎遠建腦癱，四肢殘障。夫婦2010年向醫委會投訴兩名涉事醫生，其中一名涉事醫生薛守智的紀律研訊原訂2016年7月舉行，薛一方當時申請押後研訊獲批，最終聆訊至本月17日及昨日（28日）進行，拖延近15年。醫委會研訊小組去年決定，案件拖延時間過長，「對被告不公」，同意永久擱置研訊，引起社會譁然。政府介入後，醫委會主動覆核決定，其後重啟聆訊。

記者：蕭博禧

攝影：陳浩元

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