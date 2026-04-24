香港機場3月客運量持續上升 4條航線位列全球最繁忙國際客運航線前10

香港國際機場今天（24日）公布2026年3月份航空交通量。月内，機場共處理574萬人次旅客及34,100架次飛機起降，按年分別上升19.6%及2.7%。另外，2026年4月公布的全球十大最繁忙國際客運航線中，4條為往來香港國際機場的航線，其中往來香港及台北的航線位居榜首。

轉機/過境旅客及訪港旅客均錄得雙位數升幅

轉機/過境旅客及訪港旅客均錄得雙位數升幅，是帶動旅客量增長的主要動力。受中東局勢影響，往來歐洲的航線增長顯著。同時，往來東南亞及中國內地的航線繼續成爲增長動力。

今年首季機場客運量逾1667萬人次

機場3月貨運量按年下跌4.4%至43萬公噸。貨運量下跌主要是由於出口貨運按年下跌14.9%。受地區緊張局勢影響，出口往中東地區的貨運量大幅下跌62.1%，拖累整體出口表現。另一方面，進口及轉口貨量分別按年上升6.5%及19.5%，抵銷部分出口貨運跌幅。就地區而言，月内往來歐洲貨量錄得增長，抵銷部分往來中東及北美地區貨量的顯著跌幅。

今年首季，機場客運量超過1,667萬人次，飛機起降量達到100,645架次，分別按年上升14.3%及4.9%。貨運量則按年上升3.3%至121萬公噸。

過去12個月，機場客運量錄得雙位數升幅，上升14.8%至6 305萬，飛機起降量上升7.1%至399 450架次。整體貨運量上升2.7%至510萬公噸。

航空數據與分析服務機構OAG公布2026年4月全球十大最繁忙國際客運航線，當中四條屬往來香港國際機場的航線，包括蟬聯榜首的往來香港及台北的航線，而香港往來曼谷、馬尼拉及首爾仁川的航線分別位列第六、第七及第九。另外，香港國際機場憑借卓越的效率、優質的服務及完善的設施，於World Business Outlook Awards 2026中，獲選爲「2026年全球最佳機場」。

張李佳蕙：繼續借助三跑道系統提升運力 拓展航空網絡 提升機場服務

機管局行政總裁張李佳蕙表示，很高興香港有4條航線位列全球10大最繁忙國際客運航線，並且獲選為「2026年全球最佳機場」，不僅證明機場社區各單位的共同努力獲得來自全球旅客認可，亦彰顯香港國際機場作為領先航空樞紐的實力。未來，機管局會繼續借助三跑道系統提升的運力，進一步拓展航空網絡，提升機場服務，鞏固香港作為亞洲樞紐的地位。