涉在輕鐵站售票機上放置玩具手榴彈 官認為沒有製造恐慌或惡作劇意圖 裁定青年炸彈嚇詐罪不成立

20歲青年涉嫌去年5月在屯門輕鐵良景站的售票機上，放置仿真的手榴彈，警方隨後召拆彈專家到場，終證實屬玩具手榴彈。青年早前否認炸彈嚇詐罪受審，暫委裁判官潘定邦今在屯門裁判法院裁決時指，被告與同事在夾公仔舖夾到假手榴彈，被告不想要該玩具才隨手放在售票機，認為被告確實沒有原因要製造恐慌或作惡作劇的意圖，終裁定被告罪名不成立。

官：被告未必有意圖製造恐慌或惡作劇

被告湯耀生，報稱冒險樂園員工，被控炸彈嚇詐行為罪。控罪指，他於2025年5月17日，在屯門輕鐵良景站放置一枚玩具手榴彈。

潘官裁決時引述閉路電視片段指，被告的同事在案發前才於輕鐵站將涉案玩具手榴彈拋給被告，而被告亦有作出嘗試將玩具手榴彈歸還同事的舉動，閉路電視的片段與被告自辯的說法吻合。潘官引述控方說法指，輕鐵站的便利店附近有垃圾桶，被告不想要該玩具手榴彈，卻沒有將它放入垃圾桶。潘官認為，便利店的左後方約10至15米後才有垃圾桶，被告未能發覺到亦並非不合理。潘官認為，不能排除被告沒有意圖製造恐慌或惡作劇，而被告案發時年僅19歲，亦沒有刑事定罪紀錄，其犯案傾向較低，基於疑點利益歸於被告，終裁定被告罪名不成立。

被告作供隨手棄置「無諗過嚇到人」

綜合證供，去年5月18日凌晨1時許，男乘客在良景站月台的售票機上發現一枚疑似手榴彈，遂報警求助。警方接獲報案後封鎖現場，並請求炸彈處理課增援，拆彈專家到場後證實該手榴彈屬仿製品，警方在案發地附近掃蕩後亦沒有發現可疑物品。經翻查閉路電視片段後，發現被告將假手榴彈放在售票機後離開。警方隨即拘捕被告，被告在警誡下解釋，他與同事在夾公仔舖夾到該假手榴彈，惟沒有人想要故「我就隨手放係售票機上面」，表示「無諗過會嚇到人」。

被告自辯時指，自己中學畢業後在冒險樂園工作，案發當晚與4名同事到良景商場的夾公仔舖，同事羅樂軒夾到涉案的假手榴彈，惟沒有人想保管該玩具。晚上11時許，一行5人到屯門輕鐵良景站，其中一名同事將假手榴彈拋給被告，被告想塞給其他同行者惟不果。被告隨後將假手榴彈放在售票機，被告當時沒有意圖恐嚇他人。其間，被告曾調整假手榴彈的位置，被告解釋同事站在售票機前方，故想將假手榴彈推近同事。被告另在盤問下表示，自己初時未見輕鐵站附近的垃圾桶。

案件編號：TMCC2770/2025

法庭記者：黃巧兒