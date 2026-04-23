2元乘車優惠｜議員促樂悠咭電子化便利長者 滿60歲反而要換回實體卡非常不便

勞福局局長孫玉菡昨（ 22日）回應立法會質詢時表示，當局正研究開發手機版樂悠咭的可行方案。有立法會議員關注「樂悠咭」電子化的可行性，認為此舉更能貼合現今長者的生活習慣，並有助推動智慧城市發展。

立法會議員林琳今（ 23日）在電台節目表示，現在60歲以上的長者，很多已非昔日想像中般不諳電腦及智能手機。隨着時代轉變，他們在使用智能電話及電子支付方面已相當得心應手。她觀察到，不少長者已習慣以手機內的電子八達通應付日常交通開支，但當要享用2元乘車優惠時，反而要轉回使用實體卡，對他們造成不便。

技術層面上絕對可行

對於政府就執法、技術規格及系統配套等方面的疑慮，林琳認為技術層面上並不太困難，絕對可行，當局可與開發公司探討落實方案。她指，現時市民，包括她自己早已習慣在手機上進行高達數十萬元的銀行轉帳甚至股票買賣，這些大額及高風險交易的安全驗證都能做到。相比之下，每次僅涉及數元至十數元的交通費，保安要求相對較低，使用指紋認證等技術已相當到位。

林琳指，推行電子化並非為了取替實體卡，而是為市民提供額外選擇。習慣使用電子八達通的長者，在年滿60歲後應可直接在手機上完成資格認證並啟用優惠；而偏好使用實體卡的市民，則可繼續沿用。

電子化更能提升防偽功能

針對優惠可能被濫用的擔憂，林琳認為，電子化反而能提升防偽功能。她解釋，實體卡可以輕易借給親友使用，但與手機指紋等生物認證綁定的電子樂悠咭，盜用風險反而更低。

林琳表示，將樂悠咭功能整合至手機，是構建智慧城市中「抓緊便利度」的重要一步，能有效消除數碼斷層。她期望政府及相關營辦商能加快研究步伐，盡快落實方案，為市民帶來實質便利。

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