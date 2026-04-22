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2元乘車優惠｜樂悠咭可推手機版？政府：正研究可行方案 須滿足兩大條件

社會
更新時間：12:17 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:17 2026-04-22 HKT

【樂悠咭/兩蚊兩折/二元乘車優惠】政府自2024年8月起，全面實施長者及合資格殘疾人士乘車優惠的實名制，規定60歲或以上市民必須使用「樂悠咭」方可享受兩元優惠。立法會議員林琳提出書面質詢，指習慣使用手機八達通的長者需轉回實體卡造成不便，詢問政府會否推行電子版樂悠咭以及相關申請數字。勞福局局長孫玉菡回覆時表示，截至今年2月底，樂悠咭申請已錄得約268萬宗，當局亦正研究開發手機版樂悠咭的可行方案。

共約268萬宗申請 近半屬60至64歲組別

孫玉菡指，截至2026年2月底，樂悠咭總申請約268萬宗，當中約129萬宗來自60至64歲組別，約139萬宗屬65歲或以上。當局亦預計，由2026年至2030年的未來五年間，每年將有約11萬至12萬名市民年滿60歲，合共新增超過56萬名合資格申請人。對於現時有多少合資格長者正使用手機八達通，或有多少樂悠咭持有人是由手機八達通轉回實體卡，政府表示並無掌握相關數字。

年份 預計在該年份達到 60 歲而符合資格申請「樂悠咭」的香港居民數字
2026 年 109 000
2027 年 111 000
2028 年 117 000
2029 年 111 000
2030 年 120 000

相關新聞：二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440

孫玉菡：一直留意市民對電子化服務需求

至於推行電子版樂悠咭建議，孫玉菡表示，政府一直密切留意市民對電子化服務的需求，並持續與八達通公司及各公共交通營辦商溝通，研究開發手機版樂悠咭的可行方案。當局強調，推行手機版樂悠咭必須滿足多項要求，首要條件是具備可靠且有效的防偽及身份識別功能，以便執法人員能快捷核實乘客身份，杜絕違規使用。

此外，手機版樂悠咭亦必須設計得便利長者使用，並配合各交通營辦商的營運需要。政府表示，會繼續探討相關技術規格及執法配套等事宜，以在便利市民和防止濫用之間取得平衡。

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