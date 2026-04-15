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二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440

社會
更新時間：21:38 2026-04-15 HKT
發佈時間：21:38 2026-04-15 HKT

為節省政府開支以及解決「長車短搭」問題，政府於本年4月3日起實施新安排，由過往的「二元優惠計劃」調整為「兩蚊兩折」。立法會文件披露，共有220名受惠者一年內每月平均搭足超過240次，最多一日乘車20次；而60至64歲群組獲補貼最多，人均每月有262元。

220人月搭逾240次  60-64歲群組補貼最高

根據勞福局向立法會特別財委會提交文件，「二元優惠計劃」全面實施實名制後首年，受惠於「兩蚊車」人士中約259萬人是60歲以上長者，約13萬人是60歲以下殘疾人士。整體受惠者中，2.2萬人每月平均乘搭車船達120至240次，另有220人每月平均乘搭超過240次，即平均每日至少搭8次。當中60至64歲群組是獲補貼最多的組別，人均每月獲政府補貼262元，平均每程補貼額為7.4元，有90人每月平均乘搭超過240次，最頻繁者更平均每日乘搭20次，即每月平均乘搭600次，推算下來，補貼額或達4440元。

「兩蚊兩折」政府需承擔6000萬系統調整費

勞福局又披露，「兩蚊兩折」及「優惠車程設限」調整方案的系統調整及測試等費用，初步估計約9,000萬元，扣除八達通卡有限公司及相關公共交通營辦商願意承擔的部分，由政府承擔的開支約6,000萬元。

政府早前表示，在「兩蚊兩折」實施後，相信可減「長車短搭」，並預計2026/27年度可節省約5.5億元開支，至於每月限搭240程的方案則料於2027年4月實施。

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