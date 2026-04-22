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涉交含虛假內容護照副本申來港就業 29歲內地女獲准簽保守行為處理

社會
更新時間：16:18 2026-04-22 HKT
發佈時間：16:18 2026-04-22 HKT

29歲持雙程證女子涉於2024年申請來港就業時，提交寫有錯誤出生年份的護照副本予入境處，被控使用虛假文書罪。案件今於沙田裁判法院再提堂，控方指收到律政司意見後同意以簽保守行為處理。署理主任裁判官鄭紀航批准被告自簽2千元，守行為18個月，她另須支付500元訟費；控罪撤回。

被告陳欣量，控罪書上無報稱職業，被控於2024年12月27日或該日前後，在香港明知或相信一張上名陳欣量、出生日期為1998年7月26日的中華人民共和國護照副本，屬於虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及人員接受該文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該人或其他人不利。

案情指，入境處於2025年1月收到被告就一般就業簽證的來港申請，申請表上被告報稱自己生於1996年，但申請附帶的護照副本卻顯示她生於1998年。入境處審核被告的申請期間，被告向入境處澄清1996年才是她真正的出生年份，並提交正確的護照副本，申請最終遭拒。2026年1月，被告入境香港時被截停及拘捕，警誡下她確認1996年是真確的出生年份。被告表示不想該年份顯示在申請工作的學歷上，故將寫有錯誤出生年份的護照副本交給公司，而公司將該副本交予入境處作來港申請。被告知道該護照副本的內容為虛假。

案件編號：STCC234/2026
法庭記者：雷璟怡

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