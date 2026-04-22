宏福苑聽證會︱大火當日消防人手不足 ? DCP指揮 : 已派14搜救隊出動8把鋼梯 印象中最多

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（22日）舉行第17場聽證會。副消防總長（機構策略）霍振明下午作供，大火當天下午3時20，消防處處長指示成立處長指揮室(DCP)，是大火當日的最高指揮中心，由霍振明指揮，負責協助處長監察現場和調配資源，收集現場資料交予高層，並可向現場發放額外資源，協助滅火救援。霍表示，今次是2017年後首次啟動DCP，一般三級火不會啟動，是遇到大型火警或引起公眾關注火警，按處長指示才會啟動，而DCP一般由低兩級的高級消防區長處理，但今次情況特別，故由任職副消防總長的霍直接指揮。

包括消防處長在內總部人員認為並非尋常火警 決定啟動指揮室

霍振明指出，消防處有類似WhatsApp的專屬的訊息傳播系統，發放資料評估火勢是否猛烈，當日包括消防處處長在內的總部人員已留意到火勢，並收到大量求救個案，要求搜救隊搜救，故認為是不尋常火警，決定啟動指揮室。

對於消防處何時發現宏福苑消防系統關閉，霍指，成立DCP後，前線人員滅火時，回報救火有困難，消防處有機制檢視大廈的消防系統狀態，發現消防系統失效。

溝通方面，霍指前線有訊息回報指揮室，若是行動訊息，可用無線電傳訊，若補充消息，可用電話與指揮官聯絡，若補充圖片資料，則會靠FSD messenger的消防內部即時通訊系統，同時有無人機可以將即時影像傳送到指揮室，但於當天晚上時間才有即時影像，下午則監察各大傳媒影像，透過電視台的直播影像監察，以及留意前線同事的訊息。

已派14隊搜救隊 動用8把鋼梯

派遣搜救隊方面，霍指，消防通訊中心初時已額外派出兩隊搜救隊，即共有4隊，然後DCP再派出額外10隊，即共有14隊。他補充，一隊搜救隊包括一輛小型消防車和一輛例如是泵車的大車，兩車共有12位人員，扣除兩個司機，即有約10人，可組成5隊兩人一隊的呼吸器隊。

對於有意見質疑消防處在火警初期應否派出更多人手，霍表示，消防通訊中心於當天下午2時51分接收到報告，一般會就一級火派四輛消防車，但當時知道消防系統有關閉維修，故已有派出額外消防車增援，並知道有搜救情況，再派額外兩輛消防車，並因應樓宇大維修的預案再額外派兩輛消防車，故較在起火初段已較一般情況多出很多消防車，而下午3時20分已經升級三級火，故較一般火警已多出很多資源。

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杜指，有居民質疑消防處應派更多鋼梯。霍指，一般一級火和三級火都有鋼梯到場，但鋼梯是特別車輛，須按現場評估後才派額外鋼梯，而在宏福苑大火中，消防處動用八把鋼梯，是印象中未曾試過。

杜引述紀錄，當天下午3時20分派出兩隊搜救隊，3時33分加兩隊，3時48分再加四隊搜救隊到場。霍指，印象中沒有試過在火警初期派這麼多搜救隊到場，而現場有很多消防車，將七幢大廈分成七隊指揮，除首14輛消防車可調配搜救隊，現場人員亦就用現場資源組成搜救隊。

當日消防收373宗求助紀錄 當中33宗是DCP收到

杜淦堃指，當日消防收到373宗求助紀錄，當中33宗是DCP收到。霍指，收到的求助紀錄分別來自經前線單位的電話和無線電通訊、保安局緊急事故及支援中心、九九九或消防求助熱線等，現場流動指揮車亦會收到緊急情況，以及有傳真求助。

霍指，警方傳真是其中一個溝通方法，因消防有30條電話線，如收不到警方轉駁電話，傳真是其中溝通方法，但消防可與警方作電話聯繫，亦可以經電郵傳遞訊息。

現場求助的收集方面，霍指，DCP有無線電、消防內部即時通訊系統，消防通訊中心收到的求助個案，可以用excel 方式匯出，經政府網絡傳送至現場指揮中心，再以通訊系統的訊息核對，他當日則會直接用電話與現場指揮溝通。

他又指，大火初期前線人員的無線電溝通頻密，有機會出現「jam 線」，未必有空間聯絡，只能靠電話，若仍不能聯絡，只能親身聯絡，才能找到資料。他又補充，無線電使用率是視乎救火的時期，在火警初期線路較繁忙，才有機會有jam 線情況，後期情況改善。

記者: 黃子龍 曾偉龍

攝影: 何健勇