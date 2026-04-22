不滿物管處理垃圾投訴態度 水務署技工認連燒4層垃圾房 官指縱火可致嚴重後果須判阻嚇刑罰

水務署機械技工前年在黃大仙居屋由上層至下層的4個垃圾房連環縱火，被捕後指曾多次向物管投訴垃圾處理不當問題不果，才用打火機燃燒紙張以表不滿，並圖逼使物管解決問題。水務署機械技工今早在區域法院承認4項縱火罪，辯方求情指被告有感投訴無門而觸發情緒犯案。法官練錦鴻明言，香港居住環境擁擠，一旦火勢蔓延「後果將不堪設想」，慶幸本案的火勢沒有蔓延，惟仍須判處阻嚇性刑罰，先將被告還押，案件押後至5月6日判刑，待取背景、精神及心理醫生報告。

官指不論動機如何 縱火對社會造成潛在危險

27歲被告陳家俊，報稱水務署機械技工，被控4項縱火罪。控罪指被告於2024年8月4日在香港黃大仙啟鑽苑啟慈閣，無合法辯解而用火損壞20樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞；另於同月11日分別3度無合法辯解而用火損壞19樓、18樓、11樓垃圾房，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

練官明言，案件性質嚴重，慶幸火勢沒有蔓延，惟香港居住環境擁擠，一旦火勢蔓延「後果不堪設想」，故要判處阻嚇性刑罰，以向社會大眾發出訊息，不論其動機如何，但縱火的舉動明顯對社會造成極大的潛在危險，並將案件押後至5月6日判刑，待取背景、精神及心理醫生報告，期間被告還押候懲。

求情稱曾受霸凌現有患焦慮症亦低估罪行嚴重性

辯方求情指，被告與家人在2021年抽中居屋，並在2024年正式入伙，被告與家人開心入住居屋，對被告而言抽中居屋有重大意義，期望能給予家人舒適的居住環境，惟垃圾房的衛生情況極度影響生活，多次向物管投訴不果，被告自覺投訴無門，而觸發其情緒犯下本案洩憤。辯方續指，被告案發時沒有思考後果，僅想引起物管注意而處理垃圾問題，被告並非有意義造成人命傷亡，僅低估了罪行的嚴重性，事後亦已搬離屋苑，並願意賠償3萬元的維修費用。

辯方續指，被告的成長經歷坎坷，父親在被告年僅17歲時自殺身亡，對被告的心理造成深刻影響。被告在小學及中學階段更遭受校園霸凌，在社工轉介下到職訓局繼續進修課程，至今任職水務署機械技工，負責泵房的日常保養工作，惟被告因本案被定罪後，已無法再任職公務員，日後要再另尋工作。水務署的上司及同事為被告撰寫求情信指，被告樂於助人及勤力認真。辯方續引述心理學家報告指，被告患有焦慮症狀，在生活及工作上出現顯著的困擾，不時有壓力，望法庭輕判。

被告承認對垃圾處理投訴無門放火表達不滿

案情指，被告居住黃大仙啟鑽苑啟慈閣的21樓，20樓的住客在前年8月4日下午4時許，在單位內聞到燒焦味，遂沿著燒焦味的方向查看，並發現垃圾房內的垃圾在燃燒，住客報警求助，消防到場撲熄火種。同月11日上午7時許，保安檢查樓層時分別在19樓、18樓、11樓的垃圾房發現火種，報警後消防到場撲熄火種。火勢導致4層樓垃圾房的瓷磚及牆壁熏黑，事後維修費用需3萬元。

經警方調查閉路電視紀錄後，在同月12日拘捕被告，被告在警誡下承認在屋苑4個樓層的垃圾房縱火，表示自己曾多次就屋苑處理垃圾不妥的問題向物業管理處投訴，惟投訴無門，才用打火機燃燒紙張，以表達對物管的不滿及企圖引起物管的注意，逼使物管解決垃圾處理不當的行為。

案件編號：DCCC1512/2024

法庭記者：黃巧兒