Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴

社會
更新時間：16:45 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-22 HKT

天文台表示，現時位於華南北部的冷鋒會在明日（23日）橫過沿岸地區。受隨後的東北季候風影響，廣東地區未來一兩日氣溫下降。同時，高空擾動會為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。

天文台在今日（22日）下午發特別天氣提示，預料現時位於廣東內陸的一道冷鋒會在明日（23日）日間橫過沿岸地區，屆時該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。受隨後的東北季候風影響，明日本港氣溫將會逐步下降至午夜約23°C。受高空擾動影響，星期五（24日）本港雨勢較大，市區最低氣溫約20°C，新界再低一兩度。

周四五料有大驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預測，周四（23日）最高27°C，周五（24日）市區最低氣溫20°C，即一夜跌7°C，打鼓嶺更低見18°C。隨後周六（25日）及周日（26日）氣溫稍為回升，周日最高氣溫有28°C，下周一（27日）至下周五（5月1日）均會下雨，當中下周三（29日）局部地區有雷暴。稍後驟雨較多。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及炎熱。今晚大致多雲，局部地區有驟雨。吹和緩至清勁偏南風。

展望明日驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。星期五雨勢有時較大。明日稍後氣溫下降至星期五最低約20°C。星期六早上天氣仍然稍涼，驟雨減少。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
01:43
施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出
影視圈
14小時前
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
90後少女棄銀行工創業賣Pokémon卡！家人由不支持變「入坑」 營業額最高達7位數︰我賭啱咗
時尚購物
6小時前
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網傳「刀仔鋸大樹」秘技一文睇 3種「懶人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄
影視圈
2小時前
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家醜月付最少5萬養李泳漢一家 炮轟大新抱搞是搞非：肚裏三把刀
影視圈
21小時前
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
造假？67歲阿伯曬小學畢業證書 網民踢爆「世紀級穿崩位」 事主現身釋疑結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場
影視圈
2小時前
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
孫儷拒絕移英受全民激讚 14歲餅印子複製《甄嬛傳》逆天美貌 籃球健將身高180cm
影視圈
7小時前
厚德邨男子身處高層單位外簷篷，談判專家展開游說。梁國峰攝
珍惜生命｜將軍澳厚德邨男子企跳 掛「迫害血書」控訴 談判專家勸服救一命
突發
4小時前
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
00後港女月供$4000深圳置業！力數內地買樓3大好處 網民激讚打開新思路：好識計劃
生活百科
22小時前