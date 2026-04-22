天氣過山車︱天文台發特別天氣提示料冷鋒周四橫過沿岸 周五最低20°C有大驟雨及狂風雷暴

天文台表示，現時位於華南北部的冷鋒會在明日（23日）橫過沿岸地區。受隨後的東北季候風影響，廣東地區未來一兩日氣溫下降。同時，高空擾動會為該區帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，周末至下周初廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。

天文台在今日（22日）下午發特別天氣提示，預料現時位於廣東內陸的一道冷鋒會在明日（23日）日間橫過沿岸地區，屆時該區驟雨會逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。受隨後的東北季候風影響，明日本港氣溫將會逐步下降至午夜約23°C。受高空擾動影響，星期五（24日）本港雨勢較大，市區最低氣溫約20°C，新界再低一兩度。

周四五料有大驟雨及狂風雷暴

根據天文台九天天氣預測，周四（23日）最高27°C，周五（24日）市區最低氣溫20°C，即一夜跌7°C，打鼓嶺更低見18°C。隨後周六（25日）及周日（26日）氣溫稍為回升，周日最高氣溫有28°C，下周一（27日）至下周五（5月1日）均會下雨，當中下周三（29日）局部地區有雷暴。稍後驟雨較多。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及炎熱。今晚大致多雲，局部地區有驟雨。吹和緩至清勁偏南風。

展望明日驟雨逐漸增多及有幾陣狂風雷暴。星期五雨勢有時較大。明日稍後氣溫下降至星期五最低約20°C。星期六早上天氣仍然稍涼，驟雨減少。