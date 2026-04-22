世界盃外圍賭博「黑金鏈」曝光 插手電騙高利貸 虛幣洗黑錢食大茶飯｜《東周刊》專題報道

外圍賭博近年越來越猖獗，全球非法博彩年涉高達13萬億元，當中涉及港人所輸的錢也最少150億元。本港警方去年拘捕49名涉及外圍賭博人士，近月亦先後搗破兩個涉及推廣非法賭博及招攬傀儡戶口清洗黑錢的非法網上賭博集團。隨着四年一度「世界盃」將於6月舉行，非法博彩隨即變得更活躍，一班外圍莊家已虎視眈眈，密謀食大茶飯。《東周刊》追查發現，外圍集團的收入來源十分驚人，長期利用各種非法博彩，盡吸賭徒身家外，大部分更同時插手詐騙園區，在幕後操盤的「黑金鏈」涉獵各類電騙、放高利貸、利用虛擬貨幣洗黑錢，甚至販賣人口及販毒等犯罪活動。保安局日前從緬甸園區營救港人返港，期間亦發現位於泰緬邊境，又有新詐騙園區出現。有專家指出，近年新興的「預測市場」平台，容易成為外圍賭博的吸客新渠道，賭仔若投注外圍，等同成為詐騙園區的「金主」，間接參與犯罪活動。更大的社會問題是，非法賭博直接打擊香港馬會收入，影響馬會服務社會的慈善公益工作。

隨着四年一度「世界盃」將於今年6月11日至7月19日舉行，非法博彩隨即變得更活躍。警方在過去3個多月，也先後搗破兩個涉及推廣非法賭博，以及招攬傀儡戶口清洗黑錢的非法網上賭博集團。其中於3月30日，在長沙灣一工廈展開代號「猛進」行動，搗破一個由黑社會操控的網上非法賭博推廣營運中心。該推廣中心自去年10月起開始營運，負責招攬賭客投注，以及推廣網上非法賭博網站，提供的多種博彩方式包括外圍足球、賽馬、真人百家樂、廿一點及德州撲克等賭局，至今已吸納至少520名賭客參與外圍賭博，牽涉賭款逾1.88億元。

「世界盃」將於今年6月舉行，非法博彩近日變得更活躍。

大部分外圍集團同時插手詐騙園區，涉獵各類電騙犯罪活動。

警方在今年初破獲多個詐騙集團，拘捕多人，當中發現其中一個負責招攬傀儡戶口，用以清洗非法網上賭博收益的集團。

白氏家族的頭目白所成，在2025年11月被深圳市中級人民法院一審判處死刑，不久病死。

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元朗警區刑事部總督察張晉堂表示，該推廣中心的成員會在社交平台開設帳號，不時提供及更新博彩資訊，例如聲稱「獨家貼士」、內幕消息及賭博技術分析。為吸引潛在賭客關注，成員經常在社交平台上炫耀奢華生活，包括展示名車、名錶或大量現金等，聲稱是在博彩贏取，還附上懷疑經修改銀碼的馬會投注紀錄，或網上賭博平台交易紀錄「助攻」，同時引導網民點擊連結，進入非法賭博網站。

利用傀儡戶口轉走賭款

涉案成員又在通訊軟件開設群組，以漁翁撒網方法搵客，並以現金回贈、高賠率等宣傳伎倆，吸引潛在賭客非法投注。警方在行動中以涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」罪拘捕6名男子，部分人有黑社會背景，並檢獲大量通訊設備。警方相信，已成功瓦解由黑幫操控的網上非法賭博集團，打擊黑社會的活動以及收入來源。

此外，警方在今年初，以行動代號「謀攻」，展開一連3星期大型執法行動，破獲多個詐騙集團，當中發現其中一個負責招攬傀儡戶口，用以清洗非法網上賭博收益的集團。

財富情報及調查科署理總督察段玉衡表示，該集團主腦會將犯罪所得的外圍得益，利用多重傀儡戶口清洗，從2024年1月至2025年11月，利用21個本地戶口，清洗約3200萬元外圍收益。今年1月22日，警方收網拘捕5男1女，年齡介乎26至43歲，涉嫌串謀洗黑錢，行動中警方檢獲40萬元現金、30部電話、兩部電腦、一隻名錶及11張屬於他人的身份證等。

根據警方統計，從2025年至今年11月，被捕的傀儡戶口持有人已有4289人，佔整體洗黑錢案被捕人數超過9成。部分傀儡戶口持有人會被集團主腦要求，使用其他不明人士提供的提款卡提現，成功提取現金後，再到虛擬資產找換店兌換成加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源，即利用虛擬貨幣洗黑錢。

剩餘價值榨到盡

非法賭博近年越來越猖獗，全球非法博彩年涉13萬億元，據亞洲賽馬聯盟（Asian Racing Federation）研究資料顯示，2023年，港人輸給外圍莊家的金額達最少150億元，而且有增加趨勢。而本港警方去年亦拘捕49名涉及外圍賭博人士。

有熟悉非法外圍運作的知情人士透露，非法外圍集團的收入來源之所以驚人，因一班外圍莊家同時是國際犯罪集團，「他們開賭，都只是其中一瓣引入資金的渠道，另一個謀財途徑，正是在東南亞大搞詐騙園區。」

知情人士續稱，這些國際犯罪集團幕後操控的「黑金鏈」，涉獵各類電騙、放高利貸、利用虛擬貨幣洗黑錢，甚至販賣人口及販毒等。「集團會假借招聘海外高薪職位、甚至人口販運，將受害人引到詐騙園區，強逼他們學習情騙、金融產品相關的詐騙伎倆，騙取更多犯罪資金。」他還說，有些電騙受害者，以及債台高築的賭客損失金錢之餘，有機會再被誘騙或被強逼到園區工作，「總之將受害人的剩餘價值榨到最盡為止。」

詐騙園區頭目落網

該知情人士指出，從亞洲反跨國犯罪組織曾公布的一項資料顯示，就可知道跨境犯罪集團的規模如何龐大，「一個由境外莊家操控的非法博彩平台，背後同時涉及3至5項網絡詐騙、高利貸等非法活動，遭逮捕的已超過2萬人，關閉的非法賭場更涉及14000個，涉款則高達73億美元。」

事實上從2023年起至今，多個位於緬甸的跨境犯罪集團相繼被搗破，多名幕後操盤的頭目亦落網，其中包括長期盤踞於緬甸北部果敢地區，操控電騙、博彩等犯罪活動的白、明、魏及劉氏四大家族，總共涉及的非法利潤至少600億元人民幣。

其中白氏家族在當地大肆興建電騙園區，除了電騙，還涉及毒品販賣，其最大的利潤，正是來自非法網上賭場，估計單是非法賭博，已為該集團帶來高達180億元人民幣的巨額利潤，遠超其詐騙所得的106億元人民幣。龐大的資金足以讓該集團在緬北興建兩個巨型園區，規模相當於兩個華富邨。由此可見，非法賭博已淪為犯罪集團擴張勢力的重要資金來源。

此外，去年11月從泰國引渡回南京的緬甸園區「亞太新城」創辦人及幕後金主佘智江，被中國公安部列為「全國跨境賭博十大涉案逃犯」。根據內地公開的案情指，湖南出生的佘智江，其犯罪集團涉嫌營運239個非法賭博網站，流動資金超過2.7億元人民幣，涉案總金額則逾27億元人民幣。他於2022年在泰國落網，經3年司法程序，去年獲泰國法院核准引渡返內地。

估算損失20億收益

非法賭博來勢洶洶，美國近期盛行的「預測市場」平台，也被指有機會成為外圍賭博的吸客新渠道。立法會去年9月三讀通過《博彩稅（修訂）條例草案》，向香港賽馬會發出營運牌照，原定最快今年九月推出籃球博彩。但在4月13日晚，政府突然指須研究「預測市場」對籃球博彩的影響，決定暫緩推出。

馬會權威消息人士透露，馬會原定準備9月推出的籃球博彩項目，因政府叫停，經仔細研究後，會將相關基礎設施的資金轉投予升級足球博彩系統，以抗衡非法賭博市場，「馬會與政府雙方均對此趨勢以及預測市場興起感到憂慮。」

據悉，馬會除了聘用180名人員參與籃球博彩項目，用了6億元建立一個籃球投注系統，另外14億元用作開發一個新的足球投注系統。馬會目前的計劃先把籃球投注產品完成至預試階段，以避免浪費專項研發成本，一旦獲得牌照後3至6個月內啟動系統，其後則轉為推出一個更具競爭力的全新足球投注產品系統，以提升面對非法市場的競爭優勢。

消息指，馬會現時仍有能力承擔所造成的負面財務影響，但若未能獲發相關牌照，將帶來影響，包括預計自第三年起導致每年逾20億元的重大收益損失，若特別徵收的每年24億元額外足球博彩稅於2027年至2028年度到期後未能取消，甚或以更高博彩稅率取代，則會進一步導致馬會對非政府組織界別的慈善捐款大幅減少，影響慈善公益。