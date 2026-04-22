證監會定義「預測市場」參與交易或屬非法賭博

近年新興的「預測市場」越來越盛行，每月交易量在2024年初不足1億美元，及至2025年12月，已暴增至單月有130億美元，而且全年流通量更高達600多億美元。有分析更預測至2030年，投注額可能再增加數倍。香港證監會旗下的投資者及理財教育委員會（投委會）於今年4月17日在網站發文，首次明確指出，「預測市場」的交易活動，在香港現時可能構成非法賭博。

投委會表示，在這類市場進行的交易活動或合約並非投資產品，提醒投資者在考慮任何投資之前，應審慎思考，包括應否投資，應視乎有關資產本身的價值及潛力；在參與任何投資之前，應了解清楚有關的監管和投資者保障。參與「預測市場」的交易活動，不受《證券及期貨條例》或證監會執行的任何法規保障，一旦出現問題，可能難以追討，甚或無從追究。投委會提醒公眾不適當的投資態度和行為會令人模糊投資與賭博之間的界線，應反思投資的本質，區分投資與賭博。

有研究資料顯示，全球非法博彩年涉13萬億元。

「預測市場」近期在全球受追捧，讓參與者針對不同事件，包括金融、經濟、政治、體育賽事、氣象變化等的未來結果進行押注，故投委會直指，這些平台帶有賭博元素。同時，有些「預測市場」平台建立在區塊鏈上及可以使用加密貨幣交易，去中心化下，參與者在沒有中介人的情況下進行交易。