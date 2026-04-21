消防隊目詐騙同袍友人貸款25萬 認欺詐等10罪 還押5月判刑

36歲時任消防隊目向3名同袍及1名友人訛稱父親患胰臟癌及須支付藥物費用等，藉詞借貸應急，詐騙及企圖詐騙多筆貸款共約25萬。涉案消防隊目被廉署起訴7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪，他今於東區裁判法院承認所有控罪。辯方求情指被告無不良嗜好，因理財不善和習慣借貸而犯案，被告現已破產，但償還了大部分涉案貸款，望法庭從輕發落。裁判官林子康指控罪嚴重，即使被告認罪也勢必判監，押後案件至5月5日判刑，期間被告還押及索取背景報告。

訛稱父親患癌向同袍及友人借款

被告黃千乘、現已被停職，他今承認7項欺詐罪及3項企圖欺詐罪。案情指，被告於2017年加入消防處及成為消防隊目（控制）。2022年8月至2024年2月期間，被告先後向3名消防總隊目、1名消防隊長及1名女性友人訛稱父親罹患胰臟疾病或胰臟癌，又指父親須前往私家醫院檢查、到內地接受診治、更換藥物和服用標靶藥等，藉此向各人索取貸款。

其中1名消防總隊目曾3度拒絕被告的借貸要求，涉款約8萬元，但他當時仍相信被告父親患病的說法，亦於2023年2月至3月曾借貸給被告。其餘4人也因相信被告的說法而借款，5名事主在案發時一共向被告提供7筆貸款共約17萬。

被告被捕後，在2025年5月進行警誡錄影會面，他稱其父親獨居於公屋單位，他對父親健康狀況並不知情，而其父案發時也沒有確診癌症及服用標靶藥等。

月入4萬因「大使」慣以貸款渡日

被告今由當值律師代表，辯方求情時，透露被告停職前月入約4萬元，因其公務員身份借貸容易，被告習慣貸款渡日及「使大咗」，「無乜特殊不良嗜好，但控制得唔係太好」，並於去年已破產。

辯方續指，被告已償還大部分涉案貸款，反映被告對借貸有負上責任，現時他尚欠4.6萬元，打算在破產令完結後償還，而被告因本案將失去工作和不能繼續居於宿舍，他已考取駕駛的士牌照，計劃將來任職的士司機，被告會努力改善自身問題，以後不再重犯。

辯方又提到被告父親中風，而被告沒有案底及認罪，雖明白判監機會較大，但仍望法庭從輕發落，為被告索取背景及社會服務令報告。

林官指控罪嚴重，涉及10項控罪及多名事主，涉案金額亦不小，即使被告認罪亦勢必判監，故僅為被告索取背景報告，及下令被告還押至5月5日判刑。

案件編號：ESCC 550/2026

法庭記者：王仁昌