稱受13歲少女吸引主動搭訕後性交拍片 36歲男認3罪 官索被告心理報告下月判刑

36歲男子稱因覺13歲少女吸引而主動結識，二人到粉嶺某單位看電影後性交，期間男子以手機拍攝性交過程，少女其後向社工透露事件揭發本案。男子原被控強姦罪後獲改控，今於西九龍裁判法院（暫代區院）承認與16歲以下女童非法性交及製作兒童色情物品等3罪，辯方強調事件不涉暴力或恫嚇，明顯是你情我願。區域法院暫委法官李志豪指出本案涉及多項加刑因素，另考慮到事主的年齡，因此押後判刑至5月8日，期間為被告索取心理報告，被告須還押。

與13歲X性交體內射精 被告：你情我願無強姦

案發時36歲的被告劉澄宇，承認兩項與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，及一項製作兒童色情物品罪。控罪指被告於2024年8月30日至8月31日期間，在粉嶺皇后山邨某單位，兩度與13歲女童X非法性交；以及製造X的色情物品，即3張相片及3段影片。

案情指，被告於2024年8月31日在天水圍一間快餐店與X搭訕，聲稱想識朋友及可帶X遊車河，X同意並上車，被告帶X到粉嶺皇后山邨的住所。兩人起初在梳化上看電影，其後轉移至睡房。他們躺在床上，被告隨後脫掉自己及X的衣服，二人性交約5到10分鐘，被告無戴避孕套及在X體內射精；X見到被告拿著手機，才知他曾拍攝性交過程。翌日被告送X乘搭的士離開。X同年9月向社工透露事件，事件報警處理。被告於10月15日被警方以強姦罪拘捕，警誡下稱「我同佢你情我願，我無強姦佢」，警方另從被告的電子裝置中搜出涉案的3張相片及3段影片。

被告在警誡錄影會面表示，他在8月30日前往與家人吃飯途中見到X，他覺得X吸引故上前結識，二人交換微信。其後他們相約翌日在天水圍一間快餐店見面，X向被告表示可以遲回家甚至不回家，又答應當被告的女友。隨後二人到被告的住所，起初他們觀看Netflix及飲啤酒，期間X嘔吐所以脫下衣物讓被告清潔。

無套性交兼拍片 稱出於好奇僅供收藏

被告與X之後同床而臥，初時相擁其後接吻，被告在X同意下與其兩度性交。X曾問被告為何不使用避孕套，及表示不想畢業前生子。X見到被告以手機拍攝後叫停，被告照辦。被告聲稱出於好奇而拍攝相片及影片以供收藏，他未曾與人分享，該些相片及影片紀錄了性交過程。

辯方已呈交書面求情，望法庭考慮涉案影像只拍攝到性交活動，雖屬第四級兒童色情物品，但當中無顯示X的樣貌或男女性器官，影像份量亦不算多。法官隨後表示X年僅13歲、被告無使用避孕套、在體內射精等均屬加刑因素，辯方表示明白，仍望法庭考慮被告曾問X的年齡，當時X回答稱17歲；及被告無發放涉案影像的意圖等而酌情輕判。

辯方其後指，曾有案例中犯案者與事主的年紀差較少，犯案者可獲判非監禁式刑罰。法官直言該些案例或者是兩小無猜的案情，但本案並非如此，反而法庭正正需要保護兒童。辯方又指被告並非與X有著如家長般的關係，其職業亦非教師、護士等需負保護兒童的職責，本案不涉及違反誠信、暴力或恫嚇。法官認為因案件牽涉兒童，希望為被告索取心理報告，故押後判刑至5月8日。

案件編號：DCCC471/2025

法庭記者：雷璟怡