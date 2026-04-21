Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

專業旅運內部伺服器發現遭未經授權存取 或涉客戶訂單及員工檔案

社會
更新時間：10:25 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:25 2026-04-21 HKT

專業旅運公布，近日發現部分內部伺服器及共享儲存系統出現未經授權存取情況。受影響數據可能包括客戶訂單及相關營運記錄、員工檔案及系統數據，但無信用卡資料外洩風險。集團正進行數據恢復，並已向香港警方及香港個人資料私隱專員公署通報事件。

該集團指，信用卡相關運作一直交由第三方支付公司或銀行處理，無信用卡資料外洩風險。目前正安排聘請第三方專業機構進行數據恢復。

專業旅運目前正安排聘請第三方專業機構進行數據恢復。專業旅運網頁
專業旅運目前正安排聘請第三方專業機構進行數據恢復。專業旅運網頁
專業旅連向港交所通報。
專業旅連向港交所通報。

集團又稱，已即時採取緊急措施，包括成立內部緊急委員會以協調應變工作、委任獨立網絡安全專家進行全面法證調查、向香港警方及香港個人資料私隱專員公署通報事件；及啟動業務連續性計劃，使用雲端協作工具確保新訂單、服務持續性及數據安全不受影響。

集團表示，初步調查顯示，集團業務運作未受到重大影響，仍維持穩定。現正評估事件對個別內部流程的影響。集團將繼續加強資訊系統安全措施，致力保護其數據安全，以防日後發生同類事件。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
15小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！ 1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
21小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
12小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:42
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
14小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
17小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
19小時前