專業旅運內部伺服器發現遭未經授權存取 或涉客戶訂單及員工檔案

專業旅運公布，近日發現部分內部伺服器及共享儲存系統出現未經授權存取情況。受影響數據可能包括客戶訂單及相關營運記錄、員工檔案及系統數據，但無信用卡資料外洩風險。集團正進行數據恢復，並已向香港警方及香港個人資料私隱專員公署通報事件。

該集團指，信用卡相關運作一直交由第三方支付公司或銀行處理，無信用卡資料外洩風險。目前正安排聘請第三方專業機構進行數據恢復。

專業旅運目前正安排聘請第三方專業機構進行數據恢復。專業旅運網頁

專業旅連向港交所通報。

集團又稱，已即時採取緊急措施，包括成立內部緊急委員會以協調應變工作、委任獨立網絡安全專家進行全面法證調查、向香港警方及香港個人資料私隱專員公署通報事件；及啟動業務連續性計劃，使用雲端協作工具確保新訂單、服務持續性及數據安全不受影響。

集團表示，初步調查顯示，集團業務運作未受到重大影響，仍維持穩定。現正評估事件對個別內部流程的影響。集團將繼續加強資訊系統安全措施，致力保護其數據安全，以防日後發生同類事件。