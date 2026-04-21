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噴射飛航及金光飛航宣布 周六起加價約一成

社會
更新時間：10:23 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-21 HKT

兩間來往港澳的船公司噴射飛航及金光飛航分別宣布，周六（25日）起加價約一成。

噴射飛航表示，鑑於近期燃油價格急劇飆升，加上物價持續上揚，信德中旅船務管理有限公司已獲澳門政府批准調整旗下噴射飛航港澳航線、澳門-深圳機場碼頭航線，以及澳門海上遊票價，調整輻度約10% ，以輕微緩解成本上漲壓力。新票價將由4月25日起生效。

來往香港至澳門外港或氹仔航線，標準艙平日日航加至194元，周末及假日加至212元。

噴射飛航新票價將由4月25日起生效。官網
噴射飛航新票價將由4月25日起生效。官網
噴射飛航新票價將由4月25日起生效。噴射飛航官網
噴射飛航新票價將由4月25日起生效。噴射飛航官網

金光飛航亦宣布加價，標準艙平日日航加至192元，夜航由220元加至242元，頭等艙則維持現有價格。

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