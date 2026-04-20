奧地利HiPP嬰兒食品驗出鼠藥 喜寶：香港無出售涉事產品 全線產品安全且不受影響

知名品牌喜寶（HiPP）旗下一款嬰兒食品不排除產品被外部人為加入有害物質，並警告食用後「可能危及生命」，已即時下架產品。奧地利警方亦證實，在一樽同品牌嬰兒食品內驗出鼠藥成分，當局正展開刑事調查。HiPP（喜寶）今日( 20日 )發聲明，強調事件只屬個別針對性犯罪事件，產品並無品質問題，香港亦無售賣此產品，香港全線產品均為正品正貨，並已全部均通過檢查，安全且不受事件影響，市民可放心食用。

聲明指出，有關事件已交由當地警方作刑事調查，調查仍在進行中，HiPP並無收到其他產品的問題報告。但為謹慎起見，涉事地區已回收有關產品，及已確認事件與出廠程序及原材料無關；其他地區或國家均不受影響，目前亦無擴大回收行動。