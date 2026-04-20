Skytopia︱機管局遊艇港灣項目啟動 料2028年前分階段落成 冀成亞洲海岸新地標

機管局今日（20日）宣布，機場城市「SKYTOPIA」遊艇港灣項目正式啟動，並邀請全球遊艇、酒店、水上活動業界提交意向書。機管局表示，項目是全港最大型的遊艇泊位設施，將提供500個泊位，有海岸度假酒店及全港最大型水上娛樂遊玩區，預期首階段項目2028年年底建成，期望項目成為亞洲海岸新地標。

提供逾500個遊艇泊位 一半為超級遊艇而設

遊艇港灣位於香港國際機場旁，所佔水域及土地共200公頃，提供逾500個遊艇泊位，未來約一半泊位會供訪港遊艇使用。全數泊位中，一半為30米以上超級遊艇而設，4個泊位可停泊100米的遊艇，最大的泊位更泊到120米遊艇。另外，海岸度假酒店占地約1.2萬平方米，提供300間客房，9成客房有海景；水上娛樂遊玩區則佔100公頃水域。

機管局已展開遊艇港灣各項配套工程，包括海灣廣場、航天走廊、觀景台、機場城市灣畔海灣長廊、機場東涌專道及海濱行人步道。

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張李佳蕙：遊艇經濟創造完整生態系統

機管局行政總裁張李佳蕙表示，遊艇經濟不僅關乎高端市場，亦創造完整的生態系統，帶動對餐飲、零售、娛樂和遊艇維修等服務的需求，為船主、客人和船員提供支援，並透過旅遊合作夥伴為城市帶來遊客，經濟效益將惠及全港。

她又指，遊客對機場周邊及本港的體驗需求持續增長，香港國際機場去年客運量達6,100萬人次，今年將達7,000萬人次；港珠澳大橋去年入境人員逾3,100萬人次，較對上一年增長14.3%，這些都是SKYTOPIA的潛在遊客。

陳正思：市場對遊艇泊位需求非常大

機管局商務執行總監陳正思表示，全球遊艇產業市場有良好增長，去年規模約216億美元，行業預測至2032年將升至450億美元。本港約有1.2萬艘註冊遊艇，90隻是30米以上的超級遊艇，超級遊艇數目亞洲第二，惟合資格泊位只有4,000多個，市場需求非常大。

陳正思說，機管局今日邀請全球遊艇、酒店、水上活動業界提交意向書，既聆聽意見、完善項目，同時提供平台連繫投資者、開發商、營運商，期望意向書越多越好，「究竟是否由一個承包商做完，還是會分開，其實就看大家的意見和建議。」

SKYTOPIA是機管局機場城市發展藍圖品牌，整個項目投資約1,000億元，機管局負責其中300億元做策略性基礎建設。

11SKIES傳商戶退租 陳正思：2028年是開業好時機

另外，早前有傳SKYTOPIA鄰近商場11 SKIES出現大量租戶退租，甚至可能易手。陳正思表示，疫後消費習慣改變，相信11 SKIES定位上「一定有改變」，預期會增加娛樂、餐飲元素。她稱，機管局與發展商新世界保持密切溝通，認為2028年是11 SKIES逐步開業的好時機，「2028年將是SKYTOPIA重要的發展里程碑，有亞洲博覽館第二期發展完成，遊艇港灣首期都會逐步完成，加上連接港珠澳大橋人工島口岸及SKYTOPIA的無人駕駛系統將延伸至東涌。」

記者：蕭博禧

攝影：何君健