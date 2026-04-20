宏福苑聽證會︱工程顧問鴻毅註冊檢驗人員2022.7離世 兩月後工程估算文件竟現其確認簽名

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會。委員會傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。代表宏福苑居民的大律師譚俊傑展示江祥發提交的證詞，提及工程顧問鴻毅的註冊檢驗人員沈鉅忠早於2022年7月15日離世，但是在2022年9月28日有關鴻毅修葺工程估算的相關文件上，竟然出現已離世的沈鉅忠簽名。

管委會自行拍片測試發泡膠板 發現燃燒速度極快

另外，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃今早指，房屋局獨立審查組(ICU)曾於2024年底做現場測試，由宏業用打火機燒坑板證明耐燃性；然而，管委會同日亦曾自行拍片測試用於封窗的發泡膠板，結果發現燃燒速度極快。

江表示，進行測試的目的是希望向宏業及鴻毅發出警示，指出發泡膠板在明火下確實會着火，並非如對方所稱「煙頭無法點燃便安全」。江強調，即使工程已經展開，仍然希望尋找更高性能的阻燃物料。杜淦堃稱， 法團一方面希望說服居民接受現行安排，另一方面又繼續測試，行為並不一致。江解釋，是想說服承建商用合適物料。

杜指，2024年7月至9月期間，宏昌、宏盛閣工程期間已使用發泡膠板，當時有居民表示擔憂，詢問江是否曾說服「宏業」採取其他辦法。江回應，曾嘗試說服對方，但對方表示該批物料為舊管委會已簽署的項目，若使用阻燃性較高的發泡膠，則需等待下一批次。杜問及當時有否向政府部門查詢，江表示並未就發泡膠問題向政府部門作查詢。

另外，江祥發亦引述鴻毅董事黃俠然稱，「發泡膠僅屬臨時設置」，又指業界臨時措施上，一般都是使用發泡膠，管委會曾在施工期間爭取採購較耐燃的物料。

杜又問到，為何合約原本是宏業提供臨時纖維食水缸的方案，最後會變成改裝消防水缸作為臨時食水缸，導致需要進行更花錢的工程。江表示，宏業當時稱擔心如果在天台額外加裝容量對等大的臨時食水缸，會有負荷問題。他指，新管委會曾與顧問鴻毅探討問題，但忘了對方如何回覆，只判斷當時鴻毅應該是同意宏業說法，不然不會繼續改裝消防水缸。

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杜引述2024年11月13日的會議記錄，指管委會曾討論可否減少部分工程項目以回應居民節省開支的訴求。江解釋，宏業曾提過工程是「lump sum」金額，不管是否改裝消防水缸，「做多做少都是同一個數」，而任何「非必要工程」的刪減必須雙方同意，不能單方面決定。江又強調，管委會成員全是街坊，缺乏專業知識，因此完全依靠顧問意見。

杜查問，2025年6月11日，鴻毅於群組內上傳消防水缸的勘測報告及相片。宏業隨即問新管委是否按顧問建議進行追加工程。江憶述，該報告問題主要出於配件老化、生鏽或輕微滲水，但未有正式討論過是否屬嚴重漏水。江又指，在舊或新管委會會議中，「冇真係探討過第一係咪真係個消防水缸漏水」。

杜指出，會議記錄顯示管委會曾討論將消防水缸維修後轉為臨時食水缸，當時未有成員提出需關注停用消防系統的風險。江承認：「當時冇，我哋都係諗住交畀顧問去處理」，因為委員每日要返工，無法仔細監察。江又透露，管委會知道維修水缸時需要暫停相關系統，但「唔知道」要停用整個消防系統。

江又指，物業管理公司建議每層擺放一個滅火筒，管委會當時認為這是足夠及妥當的做法。

記者: 黃子龍 趙克平

攝影: 盧江球