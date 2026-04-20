宏福苑聽證會︱委員自問已盡全力：多次反映問題仍未能避免悲劇 點名籲黃碧嬌出席聽證會

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的第1場。委員會將傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。

4月20日聆訊重點：

時任法團委員稱，曾見到區議員黃碧嬌帶同「義工隊」出席業主大會，取走業主的選票，報警後又稱是「一場誤會」。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商

管委會核實授權票手法被指馬虎，「畫個叉叉都當簽咗名」

時任法團委員江祥發指，並不知道維修水缸時要停用整個消防系統

鴻毅董事黃俠然曾稱，封窗的發泡膠「僅屬臨時設置」

江祥發指，事前已透過1823等渠道向政府反映棚網問題，惟獨立審查組（ICU）其後表示「檢查過應無大問題」。他對回覆不收貨，但跟進期間已發生大火

江祥發總結發言指，自問已盡了全力，惟最終仍無法阻止悲劇，反映現時制度下業主立案法團未必有能力處理如此龐大的維修工程，也沒有足夠能力應付顧問與承辦商。他又特別點名，希望黃碧嬌等知情人士出席聽證會

宏福苑聽證會︱委員江祥發自問已盡全力 點名籲黃碧嬌出席聆訊

【12:55】代表政府的資深大律師孫靖乾詢問江，根據其室內設計工作的經驗，若使用發泡膠作為長期臨時保護措施是否合適。江表示，如必須使用發泡膠，較理想的做法是將打樁工程分層進行，完成一棟工序後便拆除相關發泡膠，避免長時間使用。

代表宏福苑居民的大律師譚俊傑問江有關黃碧嬌收集授權票的指控。江指，黃通常會在主要通道擺設街站，以協助申請政府資助為名，收集業主資料及授權票，該街站設於居民每日搭巴士的主要通道，另一區議員梅少峰有時亦會在場，聲稱可協助申請「樓宇更新大行動2.0」，稱「你俾幾萬蚊就得啦」 ，變相減輕維修負擔。他強調，由於其住所每日對望該街站，因此能清楚觀察到相關情況。

譚俊傑又展示江祥發提交的證詞提及，鴻毅的註冊檢驗人員沈鉅忠早於2022年7月15日離世，但是在2022年9月28日有關鴻毅修葺工程估算的相關文件上，竟然出現已離世的沈鉅忠簽名。

【12:50】獨立委員會主席陸啟康表示，居民是否只能聽從政府指示，值得進一步研究。他強調應把握最後陳詞的機會，探討不同方案的可行性及其對各方的影響，並期望能在最後階段整理好各方意見及建議。委員會稍後會向各律師團隊提供更多指引，以便準備相關事宜。

【12:45】江祥發表示，今次事件想感謝消防員、救護員及警務人員的協助。對於事件中，有168人包括消防員何偉豪不幸罹難，他表示深感難過與痛心，並向死者家屬致以深切慰問。他指，這場火災在他人生中留下了不可磨滅的烙印。每次見到街坊他都非常難過，因為不少街坊需要求診心理醫生及精神科醫生，其太太每次經過宏福苑亦會哭泣，傷感不已。

他續指，這次大維修工程其實早已發出許多警號，但不少執法部門未有認真履行職責。他在火災發生前已多次發送電郵，再三提醒相關部門加強跟進，並以「中環大火」為例作出溫馨提示，希望當局嚴肅處理。

他自問已盡力做好應做的事，包括就ICU不足的問題向勞工處反映，以及指出棚網缺乏保護性的危險。他特別提到，曾有物件從棚網跌落通道的時間，正值上午11時或下午繁忙時段，該通道人流眾多，「不幸中之大幸」這並非發生在火災之前。他指所有投訴都是針對安全問題，希望執法部門能加強巡查及跟進，相信若能及早行動，這場火災絕對可以避免。

江祥發無奈指出，自己已盡一切所能，但最終只能感到無力。他認為政府需要檢討大維修計劃，是否一個業主立案法團就有能力處理如此龐大的工程。因為樓齡可能達40年，業主多為長者或退休人士，根本無力應付大型維修。他建議政府提供專業團隊或獨立顧問協助業主，因為現時顧問與承辦商往往屬同一「團伙」，缺乏經驗的業主難以應付。

他進一步提議，日後應檢討整個流程，並質疑是否一定要推行強制驗樓後的大維修計劃。他提出可推出「保養計劃」，就像汽車定期保養一樣，能延長樓宇壽命。若分階段進行樓宇保養，並要求承辦商在一定期限內通過強制驗樓令，解除相關命令，將會是雙贏方案：政府無需資助太多，市民負擔亦減輕，風險降至最低。長遠的樓宇保養計劃，遠比強行大維修更為理想。

最後，他希望火災中的知情者能站出來協助聽證會，讓整個拼圖更加完整，包括政府部門、區議員黃碧嬌、前法團主席鄧國權等。

【12:30】杜引述2024年6月17日的工程會議，指工程顧問曾要求承建商嚴格遵守屋宇署作業守則（APP-70）的防火指引，並按需要提供防火物料證書及進行測試。然而江坦言，無論新舊管委會期間，從未見過棚網的證書。會上播放一段2024年8月10日於群組發放的測試影片。片中有人以煙頭接觸棚網，網面隨即收縮熄火，顯示有一定防火能力。江確認該影片是由承建商提供，用以證明棚網的阻燃性。

杜指，去年經歷兩次較大颱風後，棚網明顯破爛，其後更換了一批淺色、較疏的新網。江同意自己也留意到相關情況，但坦言當時他最初更擔心舊網會否因為「曬咗成年」而脆化，及打風穿孔而失去保護效力，而非新網的防火性能。不過，他作為委員，亦曾詢問鴻毅問新網是否具備阻燃功能，對方稱已檢查並無發現問題；江指曾兩次問鴻毅拿取證書，但對方說正在問宏業，但宏業沒有給鴻毅，因此他從未見過棚網證書，最終沒有下文。

江供稱，一直追問證書不果，他最後於2025年9月起向1823投訴；至10月23日，他再次向1823投訴指差不多一個月但仍未有具體回應，投訴內容提及當時剛發生中環華懋大廈大火是棚網助燃，令他十分擔心。繼政府24日初步回應跟進後，ICU於10月28日來到宏福苑檢查，江並不知道；ICU劉嘉敏於10月31日電郵回覆，表示「檢查過應無大問題」，只有棚網穿洞等小問題，亦沒有回應防火方面的疑慮。

江指自己對有關ICU回覆「唔收貨」，「佢都冇講到（阻燃）保證書，同埋係咪符合規格。」而且，當時宏褔苑更發生碎石高空墮下事件，幸好不是繁忙時間才沒人受傷。他質疑棚網的保護性能是否失效，並再次投訴，ICU於11月24日回覆指會再次跟進，但不久後便已發生大火。

工人吸煙投訴不了了之？委員：曾罰違規工人即時離場 惟效果仍不理想

【12:20】杜續指，居民一直擔心的工人吸煙問題遲遲未獲解決，質疑法團是否應探討其他更有效的方法。江表示，曾在工程會議提出要求宏業正視問題，初期曾採用罰款方式，第二次違規便要求工人離場，亦確實有個案被即時離場。他個人曾建議採取「層遞式」罰款，例如首次罰款1,000元，第二次2,000元，以此類推。他引述宏業當時指，會加強培訓、張貼告示等措施，並要求給予時間檢討，但認為問題已討論多次，效果並不理想。

杜指，雖然各方曾詳細討論處理方法，但最終因種種原因，問題似乎不了了之。江強調，問題並不會不了了之，因為工人繼續吸煙的情況持續，他承認，問題可以說是「冇明顯嘅改善」。

【12:00】杜指，房屋局獨立審查組(ICU)曾於2024年底做現場測試，由宏業用打火機燒坑板證明耐燃性；然而，管委會同日亦曾自行拍片測試用於封窗的發泡膠板，結果發現燃燒速度極快。

江表示，進行測試的目的是希望向宏業及鴻毅發出警示，指出發泡膠板在明火下確實會着火，並非如對方所稱「煙頭無法點燃便安全」。江強調，即使工程已經展開，仍然希望尋找更高性能的阻燃物料。杜淦堃稱， 法團一方面希望說服居民接受現行安排，另一方面又繼續測試，行為並不一致。江解釋，是想說服承建商用合適物料。

【11:50】杜指，2024年7月至9月期間，宏昌、宏盛閣工程期間已使用發泡膠板，當時有居民表示擔憂，詢問江是否曾說服「宏業」採取其他辦法。江回應，曾嘗試說服對方，但對方表示該批物料為舊管委會已簽署的項目，若使用阻燃性較高的發泡膠，則需等待下一批次。杜問及當時有否向政府部門查詢，江表示並未就發泡膠問題向政府部門作查詢。

另外，江祥發亦引述鴻毅董事黃俠然稱，「發泡膠僅屬臨時設置」，又指業界臨時措施上，一般都是使用發泡膠，管委會曾在施工期間爭取採購較耐燃的物料。

管委會無專業判斷靠顧問意見 不知維修水缸需停用整個消防系統

【11:15】杜又問到，為何合約原本是宏業提供臨時纖維食水缸的方案，最後會變成改裝消防水缸作為臨時食水缸，導致需要進行更花錢的工程。江表示，宏業當時稱擔心如果在天台額外加裝容量對等大的臨時食水缸，會有負荷問題。他指，新管委會曾與顧問鴻毅探討問題，但忘了對方如何回覆，只判斷當時鴻毅應該是同意宏業說法，不然不會繼續改裝消防水缸。

杜引述2024年11月13日的會議記錄，指管委會曾討論可否減少部分工程項目以回應居民節省開支的訴求。江解釋，宏業曾提過工程是「lump sum」金額，不管是否改裝消防水缸，「做多做少都是同一個數」，而任何「非必要工程」的刪減必須雙方同意，不能單方面決定。江又強調，管委會成員全是街坊，缺乏專業知識，因此完全依靠顧問意見。

杜查問，2025年6月11日，鴻毅於群組內上傳消防水缸的勘測報告及相片。宏業隨即問新管委是否按顧問建議進行追加工程。江憶述，該報告問題主要出於配件老化、生鏽或輕微滲水，但未有正式討論過是否屬嚴重漏水。江又指，在舊或新管委會會議中，「冇真係探討過第一係咪真係個消防水缸漏水」。

杜指出，會議記錄顯示管委會曾討論將消防水缸維修後轉為臨時食水缸，當時未有成員提出需關注停用消防系統的風險。江承認：「當時冇，我哋都係諗住交畀顧問去處理」，因為委員每日要返工，無法仔細監察。江又透露，管委會知道維修水缸時需要暫停相關系統，但「唔知道」要停用整個消防系統。

江又指，物業管理公司建議每層擺放一個滅火筒，管委會當時認為這是足夠及妥當的做法。

宏福苑聽證會︱搭棚初期曾見工人如同「蜘蛛俠」 施工無用安全帶

【11:00】杜隨後問江是否知道每日都有安全主任在場，江稱「我唔知係唔係每日都係度。」 江指出，搭棚初期曾見工人「好似蜘蛛俠」咁，未有使用安全帶，曾向安全主任反映，要求加強提醒。

江憶述，在舊管委會時期，曾了解希望整個工程能在兩年內完成，因此傾向於八座一併搭棚施工，以縮短工期。杜問上屆管委會是否「想盡快完成工程」是導致八座同步施工的主要原因，而「宏業」亦持相同意向？江同意。

然而，新管委會上場後，想法有所轉變。江曾在工程會議上提出，可否分階段進行，例如完成一期並拆除棚架後，才開展下一期，但被「宏業」一口拒絕，並解釋了多項理由，包括已與舊管委會協商好施工方案、若拉長工期，涉及保險期限延長及額外成本、能導致師傅流失或物料價格變動等，最終，在新管委會決定維持原定計劃，八座同步施工。

宏福苑聽證會︱管委會核實授權票手法馬虎 「畫個叉叉都當簽咗名」

【10:53】多名居民投訴舊屆管委會透明度不足、雙向溝通缺失，尤其在大維修工程上要求住戶半年內繳付十多萬元，令基層及退休長者難以負擔。有居民更不滿管委會以律師信追收費用，認為浪費資源且反感。最終舊主席鄧國權被罷免，新一屆管委會上任後承諾打開溝通渠道，並定期舉行工程例會及居民分享會。

江認為，舊管委會透明度「唔足夠」，居民發聲未獲理會。他指出，大維修工程要求在短時間內籌集十多萬元，對屋苑內不少草根家庭及退休長者造成沉重壓力，「你叫佢哋霎時間攞呢筆錢，同埋有啲老人家都退休，未必有咁多資金」。他亦批評舊管委會動用律師信徵收費用，「我哋都有啲不滿，第一就係嘥錢，第二就係點解用到律師信呢個手續，我哋有啲反感。」

江形容，舊管委會開會時經常出動大量保安，「壓制現場街坊起哄」，氣氛緊張；而新管委會開會時只需少數人維持秩序，過程較暢順。他又透露，舊主席鄧國權與他同住一座大廈，「我同佢講話，我哋新嘅接手，點解你哋冇任何交接？你打張紙都好，即係有咩要注意」，鄧答『你哋推翻我哋，搞埋佢囉』。」

他指，新管委會上任後，每周召開工程例會，又在中央公園舉辦分享會，邀請物業管理公司代表直接與居民對話。強調：「我哋係將大家溝通嘅渠道打開咗，冇話唔畀居民去反映，如果居民有問題，我哋盡量睇下點樣可以解答到。」

【10:47】江指，自己曾要求前管委會主席鄧國權召開業主大會，但遭對方拒絕。他指由於自己當時身分尷尬，未有直接參與聯署，亦難以接觸鄧國權本人，從未當面向其對質。江續指， 曾當面詢問擔任法團顧問陳球強的專業背景，陳當時回應指自己曾任主席、熟悉屋苑事務，現職為保險從業員，並非會計師、工程師或建築師等專業人士。江追問為何不直接參選業委會，陳表示「太太唔係好鍾意我參選」，但卻每次會議都出席。江認為，如此積極參與業委事務的人，理應正式參選而非擔任一個「半掩名」的顧問角色。

江又指，舊管委會的會議經常關上門，不讓街坊參與，引起業主不滿，甚至拍打窗戶，曾建議主席一同與街坊溝通，最終由江向街坊解釋會議進行中，承諾稍後公布結果，安撫了現場情緒。

杜淦堃指，業委會設有一個「法令維修專責工作組」，江表示自己從未獲邀參與，既不知道開會時間，亦只於群組收到極短時間的通知，且會議安排於工作日而非晚上舉行，令業主無法出席。

【10:41】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江坦言，在舊管委會期間，自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。

至於新管委會，江承認依然無特別方案處理授權票問題，甚至他想查票，管理處也不容許。他指出，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象。不過，他批評管理處做法馬虎，舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，令人難以接受。

時任法團委員：黃碧嬌帶「義工隊」出席業主大會 取走業主選票

【10:35】2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請承建商「宏業」。江憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；期間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江又稱，自己並不認識涉事業主，僅是現場觀察所見。

江指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。

【10:10】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。

直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得九百多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。

聽證會在展城館舉行。

記者：黃子龍、趙克平