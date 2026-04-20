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東區醫院擴大老人科日間醫院服務空間 引入多項智慧醫療及樂齡科技

社會
更新時間：07:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-20 HKT

東區醫院早前獲善長捐款逾2000萬元，擴大老人科日間醫院服務空間及服務量，引入多項智慧醫療及樂齡科技。院方表示，老人科日間醫院已於今年首季完成升級改造，並投入服務，預計每年可服務2萬人次，較改造前增加2500人次。

新老人科日間醫院的物理治療室和職業治療室，面積增加近40%，亦增加智慧醫療及樂齡科技應用，包括為認知障礙症患者提供體能、認知能力、社交及記憶力訓練的沉浸式虛擬實境訓練系統，為患者進行物理治療和職業治療的復康訓練的「洞穴自動虛擬環境統」；為患者進行下肢無力及神經運動復康訓練的「步態分析和訓練跑步機等。

東區醫院老人科日間醫院。東區醫院提供
東區醫院老人科日間醫院。東區醫院提供

東區醫院內科副部門主管陳銳堅表示，以認知障礙症為例，過去一些靜態訓練相對重複、沉悶，病人參與度往往較低；而「沉浸式虛擬實境訓練系統」屬「懷緬治療」，讓長者走進「時光隧道」，結合單車運動，有效增加他們的投入度，「有很多尖東舊日環境，讓他們懷緬，由天星碼頭一路到天后廟，每個景點長者都會有印象，之後踩着單車進入現代化的尖東。」

院方表示，內科老人科未來計劃推動多方協作，透過加強與各專科及社區夥伴合作，為病人及照顧者提供更完善的專業支援。另外，會配合醫社合作的服務模式，協助居家安老，減輕住院服務壓力。

 

記者 蕭博禧

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