聯辦處推私樓滲水調查新程序 物業管理業監管局：既人性化又科學化

聯辦處年中推出私樓滲水調查新程序，物業管理業監管局（監管局）主席黃江天形容，新程序「既人性化，又科學化」，有助更和諧、便捷地解決滲水問題。他說，監管局會密切注視新程序推行情況，適時向物管業界發放相關資訊及舉辦培訓講座，提升物管從業員對新程序的認識，鼓勵業界積極配合。

黃江天表示，新程序於首階段調查引入紅外線熱成像分析，大幅加快甄別滲水源頭，且發出的「建議維修通知」相對溫和，有助以更和諧、更便捷的方式解決私人物業內的滲水問題。



爭議焦點往往由責任轉向意氣

黃江天亦指，滲水爭議的焦點往往由維修責任及費用等問題轉向「意氣之爭」，而物管公司及物管人員與住戶「朝見口晚見面」，熟悉屋苑設施結構及渠管分佈，未來在處理滲水問題出現爭議糾紛時，會繼續扮演重要的協調角色，「大家傾談、協商、討論、溝通，都屬調解過程。涉事業戶配合，已屬成功調解」。他續謂，現時物管公司如有需要，可向食環署借用電子濕度儀，協助確認單位滲水位置的情況。



政府積極推動以協商和調解方式解決滲水糾紛，目前已有250間屋苑的物管公司參加食環署推行的「物業管理公司協助處理住宅樓宇滲水計劃」。過去3年，參加計劃的屋苑約7成滲水個案經由物管公司調解、協商或為屋苑公用地方進行改善工程等而解決。

調解先導計劃培訓名額將增加



另外，環境及生態局和食環署聯同律政司去年7月推出免費的「社區調解先導計劃」，協助物管人員及早介入並有效協助處理物業滲水問題，已為約200名物管人員提供培訓。政府表示，2026-27年度計劃提供另外300個培訓名額，完成培訓的物管人員可於物業管理業監管局「持續專業發展計劃」下獲取認可參與時數。

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰