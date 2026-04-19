勵進教育中心與警方進行反恐演習 175名學生參與 當遇上恐襲時應如何應對

為配合「全民國家安全教育日」，勵進教育中心連續第5年舉辦「國。家。我」全港校際及團體短片製作培訓及比賽。繼昨日的國家安全教育講座和互動交流，活動今日（19日）移師鯉魚門公園，警務處行動部反恐及重大事故科聯同消防處及勵進教育中心，舉行代號為「安橋」的跨部門大型反恐演習，教育約175名學生遇到恐襲時應採取的行動，實踐「閃、避、求」和「見疑即報」等指引。

今次反恐演習由警務處反恐及重大事故科以及警隊演練組籌備，模擬有持械恐怖份子攻佔建築物；演習期間有槍聲及爆炸聲，參與學生須佩戴護目鏡及耳塞。活動期間，學生亦與警務處不同單位人員近距離交流，包括反恐特勤隊、衝鋒隊及爆炸品處理課等專業部隊，並透過現場講解及示範，觀摩各單位的專業行動流程、應變能力及裝備運用。記者所見，學生們對警方裝備特別感興趣，踴躍就其性能、功能發問，又排隊與裝甲車合照。

就讀中四的周同學表示，反恐演習如真實事件般突如其來，自言當下「有種無力感」，慶幸現場警員耐心安撫及指導下，一行人成功移動至安全地方躲避。她認為，自己從活動學到如何在國家安全保護之下，保障自己的人身安全。

李同學則指，對警方工作多了認識，「最深刻是在國安偵察奇兵遊戲，要在黑暗環境找到嫌疑犯，我發現做警察要非常細心，因為我一個都找不到。」

羅同學表示，以往少有機會接觸恐襲議題，今次參與反恐演習機會難得，「學到萬一下次真實遇到這些事情，可以怎樣做。」

反恐專責組講解「非自願獨身主義」

反恐演習開始前，有跨部門反恐專責組人員，向學生講述「安全社區」的重要性。他提到，任何導人向善的宗教主義都無大礙，但為達目的而傷人，毫無疑問屬極端主義；而環球存在各類恐怖主義威脅，包括伊斯蘭極端主義、右翼極端主義、非自願獨身主義等（Involuntary Celibate，簡稱Incel)，「非自願獨身主義較冷門，粗俗點說是群追不到女生，非自願獨身，想歪了、鑽牛角尖，做出極端作為，可能傷害人、破壞，為求發洩及令人認同他們的主義。」

至於本港是否存在「非自願獨身主義」威脅？該跨部門反恐專責組人員指，2024年一名本地男子，就於社交平台揚言「殺100名女子」被捕。另外，煽動性資訊可透過網路傳播，部分人閱讀後或自我激化，甚至效法模仿極端行為，「2023年6月本港發生鑽石山荷里活廣場持刀傷人案，同年7月韓國發生類似事件，搜證後發現施襲者曾瀏覽鑽石山這類事件。」

該跨部門反恐專責組人員向學生表示，需透過宣傳及教育，讓大家認知「閃、避、求」和「見疑即報」，保障自己、保護他人，「日常生活如果多加留意身邊事件，可能協助制止恐怖襲擊或嚴重事件發生。」例如在戶外，可透過衣著與環境不符、發出武力威嚇、隨身物品異常等因素，識別出可疑人士；並透過反恐舉報熱線63-666-999、微信帳號CT-hotline或網址ictu.gov.hk進行舉報。

范駿華：需居安思危防範恐襲

勵進教育中心主席范駿華表示，本港是出入境自由的國際大都會，恐襲威脅永遠存在，認同需居安思危，「維護國家安全只有進行時，沒有完結時」。他說，期望活動更深刻地向學生灌輸國家安全意識，「除了有國家、香港保護，我們都應該要學識，在危難時如何逃離，從而令自己更安全。」

記者：蕭博禧