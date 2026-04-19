七欖煞科日︱球迷扮鬼扮馬入場 深圳客湊熱鬧首體驗 羅淑佩現身撐港隊

香港國際七人欖球賽今日（19日）進入最後一天，不少市民和遊客悉心打扮入場觀賽，有人裝扮成熊貓、恐龍等動物及各種卡通人物。現場亦有逾50名球迷排隊，等候進入較近中間草地的2號看台。

港隊銀劍賽三連霸 全場高呼「Hong Kong」

下午4時20分，香港隊對戰日本隊的銀劍賽決賽展開，全場響起熾熱歡呼聲，齊聲高叫「Hong Kong」。財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和體育專員蔡健斌亦有到場支持。羅淑佩觀賽非常投入，港隊得分之際，更高舉雙手拍掌支持。港隊最終以19比15擊敗日本隊，完成三連霸偉業。賽後羅淑佩在社交平台大讚港隊表現，更希望他們能在名古屋再次衛冕。

七欖決賽日現場熱鬧非凡，主場館入口設有前往2樓和5樓看台的通道，有工作人員舉起「2樓座位已滿」提示牌，但無阻球迷在最佳位置觀賽的意慾，有逾50人排隊等候進入2樓看台。

首次觀看七欖的深圳旅客Amy與友人Rina表示，為了近距離感受七欖氣氛，即使要排隊也希望進入2樓看台，「之前沒有看過（七欖），主要過來湊熱鬧的」。她們稱過去曾入場觀看韓星演唱會，大讚體育園場地「又新又大」，「只要這裏有演出，我們剛好沒有課堂有空，就會過來看。」

同樣排隊進入2樓看台的李先生笑言，自己是特意入場喝酒，自七欖移師啟德體育園舉行後，今年是首次入場觀賽，「因為2樓有朋友喺度，所以都要排隊入去。」

「蔬菜頭套」球迷每年捧場

球迷李小姐、黃小姐、潘小姐和林小姐戴上「蔬菜」頭套入場感受氣氛，稱「因為鍾意食菜，加上今日天氣熱，所以只戴頭套，個身冇咁辛苦」。她們表示每年都會入場觀看，最期待決賽，「（天氣）越熱，氣氛越熾熱，無論邊隊贏都開心。」

身穿充氣恐龍公仔的郭小姐表示，雖然支持的紐西蘭隊未能晉身決賽，但仍會留到全日賽事完結，支持其他球隊。她稱今年現場氣氛非常好，過去在大球場感覺較懷舊，移師體育園後氣氛仍是很開心。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙、何家豪