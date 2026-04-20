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每日雜誌‧人物誌｜破譯雀鳥「身份密碼」 江珀墉用心聆聽自然交響樂

社會
更新時間：08:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT

春夏之交，是鳥類繁殖季節。香港觀鳥會研究主任江珀墉，近年利用「被動聲學監測儀器」，記錄到不少日間隱藏於樹林的雀鳥叫聲，更發現黑夜裏的雀鳥世界同樣精彩，貓頭鷹等猛禽忙於捕獵。雀鳥叫聲獨一無二，有的悅耳、有的單調，亦有的愛偽裝成其他鳥類鳴叫。本港市區跟郊野近在咫尺，他留意到不少雀鳥已漸適應城市生活。作為愛鳥之人，他視鳥鳴為大自然的交響樂，希望市民能放緩步伐用心聆聽，感受自然美。 

常於清晨鳴叫的噪鵑被指「擾人清夢」，成為城市熱話。受訪者提供
常於清晨鳴叫的噪鵑被指「擾人清夢」，成為城市熱話。受訪者提供

上月初起，不少市民於社交媒體發文，申訴睡夢中遭神秘「升key雀」嘹亮叫聲吵醒的苦痛經歷，更指「餓呀、餓呀」的叫聲單調乏味，形容該雀「叫到走音，唱破喉嚨仍不罷休」。鳥類專家指，「升key雀」實為本港常見雀鳥「噪鵑」，去年更有團體舉辦模仿噪鵑等雀鳥叫聲的比賽，反映噪鵑的叫聲深入民心。

人類「不平則鳴」，江珀墉指，雀鳥鳴叫則可能與求偶、宣示棲息地主權，以及與同伴溝通有關，特別是發現猛禽便會「嘖嘖嘖」地大叫，提示同伴逃生。說穿了，就是關乎繁殖及生死的大事。

本港雀鳥漸適應城市生活

人們常以為城市不利雀鳥棲息，但江珀墉留意到不少雀鳥已適應在本港市區生活，部分更改變習性。他舉例，麻雀及白鴿本以種子為糧食，但兩者現已改吃人類遺留在街上的食物碎屑。對雀鳥而言，人類這位「鄰居」遠不及麻鷹等天敵危險，而麻鷹絕少現身石屎森林，再加上市區食物充足，令麻雀及白鴿能安穩繁殖，數量倍增。

由昔日業餘觀鳥，到現時在香港觀鳥會工作，於本港500多種雀鳥中，他已能辨認出200多種鳥類的叫聲。雀鳥大多擅於隱藏，在野外考察時即使拿着望遠鏡亦不易觀察到。他稱，懂得聽鳥鳴，便能憑聲辨認，突破肉眼觀察的局限。

江珀墉須攜帶大量器材穿林過山，途中只能匆匆進食補給。 受訪者提供
江珀墉須攜帶大量器材穿林過山，途中只能匆匆進食補給。 受訪者提供
野外考察不僅靠肉眼觀察，江珀墉也用望遠鏡觀鳥，並記錄雀鳥的叫聲。
野外考察不僅靠肉眼觀察，江珀墉也用望遠鏡觀鳥，並記錄雀鳥的叫聲。

這日，江珀墉來到屯門大興邨附近一處樹林作野外考察，兩旁傳來此起彼落的雀鳥叫聲，他沿途豎起耳朵細心聆聽。他解釋，日間車聲、人聲混雜，雀鳥要「爭鳴」大叫才能突出自己，「告訴伴侶或競爭者『我在此』。」

他屈指一算，笑言在山上分別聽到了紅耳鵯、長尾縫葉鶯、斑鳩、蛇鵰及烏鴉的叫聲。至於鳥類中的「偽裝專家」灰卷尾，當時亦藏匿一角，假扮猛禽松雀鷹的叫聲。他估計，灰卷尾藉模仿猛禽叫聲驅趕同類，霸佔地盤。

叫聲可求偶霸佔地盤

野外考察主要於日間進行，易受天氣及時間限制，「若到偏遠地區，扣除交通往返，逗留時間有限。」故夜行雀鳥和難憑肉眼觀察的鳥類往往較少紀錄。近年他利用「被動聲學監測儀器」及「紅外線相機」協助，前者在不干擾雀鳥下，成功記錄更多鳥類叫聲，特別是探索到夜行雀鳥的世界；後者則拍攝到不少稀有雀鳥的珍貴片段。

紅外線相機拍攝到稀有的黑冠鳽。
紅外線相機拍攝到稀有的黑冠鳽。
江珀墉定期到樹林，為「被動聲學監測儀器」更換電池。
江珀墉定期到樹林，為「被動聲學監測儀器」更換電池。

「被動聲學監測儀器」可以全天候記錄雀鳥叫聲，江珀墉及團隊須定期收回記憶卡，利用電腦製作聲音頻譜圖，並以人工智能（AI）軟件分析，惟現時AI軟件仍有局限，故仍須人類辨認及核對雀鳥叫聲。

每種鳥類叫聲的頻譜圖形狀都不同，猶如「身分密碼」。他指，本港常見的黃眉柳鶯，其外型跟同類淡眉柳鶯外型極度相似，單憑肉眼難以分辨，惟當對比兩者的聲音頻譜圖，卻發現截然不同。

圖中「V」字形狀的頻譜圖案，屬黃眉柳鶯的叫聲。 受訪者提供
圖中「V」字形狀的頻譜圖案，屬黃眉柳鶯的叫聲。 受訪者提供

最令他驚訝的是從錄音紀錄發現夜間的雀鳥世界十分精彩，特別是揭開了貓頭鷹的神秘面紗。貓頭鷹是神隱高手，日間潛伏樹林，入夜則非常活躍，憑敏銳聽覺及上佳夜視能力，成為「夜間殺手」。過去鮮有貓頭鷹的生態記錄，惟綁於樹幹的「被動聲學監測儀器」不動聲色，記錄到貓頭鷹的叫聲，令其「無所遁形」。

貓頭鷹的叫聲低沉及單調，現時團隊可憑音調高低分辨不同貓頭鷹個體。他指，若於固定位置經常錄到同一叫聲，可能顯示有個別貓頭鷹長期在此棲息，亦可藉此推斷貓頭鷹喜歡的生境。近年，他及團隊透過「被動聲學監測儀器」，成功於大嶼山記錄到領角鴞、褐魚鴞和鵰鴞等珍貴猛禽，令人鼓舞。

偶然捕捉驚險捕獵場面

大自然的生存法則是「弱肉強食」及「適者生存」，「捕獵者」與「獵物」的角色隨時對調，生死只差一瞬。當日江珀墉在山林尋找合適大樹放置錄音儀器之際，便直擊一幕驚險的捕獵場面。

當時他走到山腰處，站在數棵大樹前，突然一個黑影從數米外高速飛至他面前的大樹。此時另一隻小鳥則從旁邊疾速飛走，黑影隨即回身飛返樹林，整個過程歷時不足4秒。他定神後，從兩隻雀鳥的外型重構事件。他估計，當時一隻善於在樹林間穿插捕獵的松雀鷹，正在狩獵一隻紅耳鵯，而他剛好來到紅耳鵯所在的大樹前。

在屯門林間考察時，江珀墉曾遇到紅耳鵯遭松雀鳥（圖）捕獵的場面。
在屯門林間考察時，江珀墉曾遇到紅耳鵯遭松雀鳥（圖）捕獵的場面。
在屯門林間考察時，江珀墉曾遇到紅耳鵯（圖）遭松雀鳥捕獵的場面。
在屯門林間考察時，江珀墉曾遇到紅耳鵯（圖）遭松雀鳥捕獵的場面。

當松雀鷹高速飛馳而至，赫然發現人類出現，立刻轉向飛走保命。此時紅耳鵯才如夢初醒，驚慌逃竄。他憶述，當時曾聽到紅耳鵯歌唱鳴叫，估計因此暴露行蹤，險招殺身之禍。他指，這是觀鳥多年首次遇上捕獵場面，更料不到自己意外破壞了松雀鷹的「好事」。

人類文明發展與保育大自然，未必是完全對立。早前有深圳中學生要求校方拆除校內噪鵑的鳥巢，校長乘機推動「生命教育課」，闡釋教育是讓人們學習尊重生命，與世界相處及跟「不適」共存。對雀鳥鳴叫聲，江珀墉非常珍惜，視如自然界的交響樂。他也希望市民在煩囂生活中，能放鬆心情，用心聆聽，感受自然美。

野外考察不僅靠肉眼觀察，江珀墉也用望遠鏡觀鳥，並記錄雀鳥的叫聲。
野外考察不僅靠肉眼觀察，江珀墉也用望遠鏡觀鳥，並記錄雀鳥的叫聲。
每次野外考察，江珀墉備齊紅外線相機、被動聲學監測儀器及雙筒望遠鏡等裝備。 受訪者提供
每次野外考察，江珀墉備齊紅外線相機、被動聲學監測儀器及雙筒望遠鏡等裝備。 受訪者提供

從觀星迷到鳥類專家 由媽媽送贈玩具望遠鏡開始

江珀墉視觀鳥及記錄雀鳥生態為理想職業，但他本是觀星迷，其後才走上觀鳥的路。無論是觀星或是觀鳥，他感謝媽媽早年送贈的一副玩具望遠鏡，啟發其探知慾。

童年時代江珀墉好奇心極重，經常探頭往窗外望。及後，江媽媽送贈一副玩具望遠鏡，自此他常常拿着望遠鏡四處探索。他在香港中文大學修讀生命科學的相關課程期間，深感宇宙穹蒼之美，嘗試觀星探索，「經常帶着重甸甸的器材到『山旯旮』地方等日落。」

早年江珀墉在中大校園「邂逅」白胸翡翠，從此開啟觀鳥之路。 受訪者提供
早年江珀墉在中大校園「邂逅」白胸翡翠，從此開啟觀鳥之路。 受訪者提供

課餘時，他發現不少雀鳥在校園的未圓湖棲息及覓食，其中一隻胸口長有白毛、擁有藍色翅膀的小鳥特別美麗。在求知慾驅使下，他急不及待到圖書館翻找鳥類圖鑑辨別。經一番對比，終確認是本港常見翠鳥「白胸翡翠」。由觀賞到辨認品種，他對觀鳥漸生興趣。

作為觀鳥「初哥」，早期他在鴨寮街購買一副50元的廉價望遠鏡，並加入香港觀鳥會參加不同活動。觀鳥的下一步是拍攝雀鳥，他稱當購買的相機鏡頭焦距越來越長，便發現自己已「泥足深陷」。

江珀墉現時亦參與統籌全球黑瞼琵鷺的年度普查。
江珀墉現時亦參與統籌全球黑瞼琵鷺的年度普查。

大學畢業後，江珀墉從事有關食品安全的工作，但仍定期觀鳥，10年前首次參加香港觀鳥會的「全球黑臉琵鷺普查」。5年前，他萌生「轉工」念頭，期間發現觀鳥會的招聘啟事便申請，最終受聘。他自言是個幸運兒，能夠連結興趣與工作，每天樂在其中。現時他亦協助統籌「全球黑臉琵鷺普查」活動，藉以延續保育雀鳥的理念。

記者：關英傑

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