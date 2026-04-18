七欖2026｜鄧炳強親身支持年度盛事 引述旅客大讚啟德體育園：有世界級水準
更新時間：19:44 2026-04-18 HKT
發佈時間：19:44 2026-04-18 HKT
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七人欖球盛事踏入第二日，保安局局長鄧炳強今日（18日）前往啟德體育園親身支持香港國際七人欖球賽該年度盛事。他今日亦視察人流管理和維持秩序的情況，指現場人流管理及秩序良好，並引述市民及旅客指，場館交通及人流指示清晰，大讚啟德體育園有世界級水準。
現場人流管理及秩序良好
鄧炳強表示，七欖盛事於昨日（17日）開鑼後，他今日（18日）到場視察人流管理及維持秩序的情況，親身支持七欖該項年度盛事。他觀察到場內外人流有序，並在與市民及旅客交流後，引述他們認為交通與人流指示清晰，並大讚啟德體育園有世界級水準。
現場為港隊打氣 感受澎湃氣氛
鄧炳強在現場觀看了香港女子隊對泰國隊的銀劍賽。他指，無論是本地或外國球迷都為港隊打氣，氣氛非常澎湃。他表示，看見現場觀眾的熱烈投入，完全感受到香港作為國際城市的活力與魅力。
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