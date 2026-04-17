Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多圖．七欖｜球迷奇裝異服入場為愛隊打氣  遊客大讚啟德主場館達一流水平

社會
更新時間：19:23 2026-04-17 HKT
發佈時間：19:23 2026-04-17 HKT

香港國際七人欖球賽今（17日）起一連三日在啟德體育園主場館舉行。適逢賽事50周年，儘管今日天氣不穩，但主場館提前關閉天幕，場內熾熱氣氛有增無減，不少球迷盛裝打扮、奇裝異服入場為愛隊打氣。香港女子隊率先在首日賽事迎戰丹麥隊。港隊一度落後0:14，不過在全場澎湃的「香港」、「Hong Kong」歡呼聲打氣下，港隊未有放棄，最終扳平比分與丹麥隊握手言和，掀起全場高潮。

港隊36:14輕取國家隊

至於香港男子隊在晚上7時38分對撼中國國家隊。賽事緊接開幕禮進行，初段戰況激烈，兩隊互有領先，之後港隊逐步將比數拉開，最終以36:14輕取對手。

園方啟動人流管制措施  觀眾往5樓觀賽區欣賞賽事

至晚上近8時園方指由於啟德主場館二樓觀賽區人流較為集中，園方已按既定安排啟動人流管制措施。觀眾可前往五樓觀賽區繼續欣賞精彩賽事，感受同樣熱烈的比賽氣氛。啟德體育園將持續密切監察現場情況，並與主辦單位保持緊密溝通，適時作出相應安排，以確保場內秩序良好及觀眾安全。感謝各位觀眾的理解與配合。

遊客大讚啟德主場館達一流水平

愛爾蘭遊客Stephen表示，看好斐濟隊表現，「他們的球員可能是最頂尖。如果在他們和新西蘭之間選一，肯定是斐濟最強。」他又讚嘆，啟德主場館各方面都達一流水平，「這裡的人，這座城市，一切一切都太棒，所以我們打算喝一兩杯啤酒。」

遊客Ja表示，自己是斐濟人，因此穿上斐濟服飾，入場支持斐濟隊。他說今次是第三次來港觀看七欖賽事，很享受現場氣氛，「香港就是香港，氣氛很棒」。泰國遊客Nace與朋友扮成「香蕉人」，入場支持斐濟隊，希望傳遞愛、停止仇恨的信息。他認為，現場氣氛很好。

相關新聞：

七欖2026｜七欖啟德第二擊氣氛爆燈 奇裝異服逼爆南看台 斐濟球迷首次來港觀賽

七欖｜金禧之戰今起啟德主場館上演 旅發局為開幕禮注入新元素 三大亮點盡現「亞洲盛事之都」 魅力

本地球迷首度入場 慶幸關閉天幕作賽

港人羅先生表示，今日首次入場觀看七欖賽事，慶幸主場館關上天幕作賽，「我本身以為是戶外，擔心球員會濕透，但原來天幕全都關上，非常好。」他又說，場內有很多外國人，帶動現場情緒高漲；而自己會同時支持港隊和中國隊，「希望兩隊帶到好表現給球迷。」

記者：蕭博禧

攝影：汪旭峰、何家豪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
田蕊妮再度患癌 持續低燒檢查發現淋巴有癌細胞須接受標靶治療 年半前透露患肺腺癌
影視圈
2小時前
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
01:35
潘宏彬離世丨與劉德華從摯友變陌路人 華仔遺憾失友情 潘宏彬避而不見曾稱：有甚麼好遺憾
影視圈
6小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
七欖︱天文台一度發黃雨警告 啟德體育園啟動上蓋防漏裝置
社會
4小時前
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
01:23
怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣
商業創科
7小時前
瀝源邨榮瑞樓高層起火。fb：沙田之友
00:44
沙田瀝源邨火警 200人疏散
突發
7小時前
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶
商業創科
6小時前
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
00:58
上環斬人│男事主為證券公司負責人 上班途中遇襲 聲稱無結怨無欠債
突發
4小時前
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生
影視圈
9小時前