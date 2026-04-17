七欖2026｜七欖啟德第二擊氣氛爆燈 奇裝異服逼爆南看台 斐濟球迷首次來港觀賽

一連三日的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（17日）於啟德體育園主場館正式開鑼！今年是賽事迎來50週年金禧紀念，亦是連續第二年於啟德主場館上演。雖然首日賽事恰逢工作日，但依然無阻球迷的熱情。下午時分，已有大批觀眾陸續湧入球場，令這座地標提早陷入一片狂歡之中，現場氣氛極度熱烈。

七欖向來以「嘉年華」般的派對氣氛見稱，而「啤酒」更是這場盛事不可或缺的靈魂。飲啤酒看球賽早已成為七欖的傳統文化。標誌性的「南看台」狂歡文化繼續發揚光大，不少球迷早早入場霸佔南看台的有利位置，準備暢飲狂歡。現場隨處可見悉心打扮、穿上奇裝異服的球迷，有外籍老伯索性穿上啤酒造型的服裝在場邊觀賽，亦有一班好友化身「超級馬里奧」搶盡風頭。

這種獨特又瘋狂的七欖魅力，每年都吸引無數海外球迷專程襲港。原本來自斐濟、現居澳洲珀斯的球迷接受訪問時，手中同樣拿著啤酒，難掩興奮之情。他表示，今次特意安排了五日的訪港行程，和其他5位朋友一起，齊齊入場支持斐濟隊：「這是我第一次來到香港看七欖！我從小就是看著這個比賽長大的，能夠親身來到這裡，真的是一種榮幸。」

買齊三日套票的他透露，首日會先在不同看台遊走感受氣氛，並預告週末將會「大變身」融入派對：「我們準備了不同的服裝，星期六一套、星期日另一套，每日都有新鮮感！」當被問到今日在如此濃厚的啤酒氛圍下，有沒有設定「飲啤酒目標」時，他笑言沒有特別定下限額：「最重要是享受樂趣，好好欣賞精彩的賽事！」

記者：楊功煜