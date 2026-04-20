星島新聞集團「港人參與外圍賭博」問卷調查 答問題拎禮品
更新時間：06:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-20 HKT
世界盃將於6月開鑼，全城勢掀起足球熱潮。然而，每逢大型國際賽事舉行，外圍必然大張旗鼓吸客吸金，目標之一更包括未滿18歲人士。為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團由4月20日至4月29日進行「港人參與外圍賭博」問卷調查。
為答謝讀者支持，我們會於「 請設計一句口號，勸喻市民遠離外圍賭博 」題目中，挑選答案具創意的參加者，送出豐富禮品︰
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大獎︰
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二獎︰
．香港麗晶酒店雙人自助餐餐飲券，價值$2,000，名額5個 。
三獎︰
．adidas 世界盃波衫( 購物現金券)，價值$699，名額10個。
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．Xiaomi 小米體脂計S400，價值$129，名額30個。
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．Starbucks 現金券$50，名額100個。
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