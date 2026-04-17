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百佳惠康傳合併｜邵家輝：網購盛行難壟斷 經濟學者料物價上升 部分分店或關閉

社會
更新時間：18:20 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-17 HKT

香港兩大超級市場惠康與百佳今日傳出合併消息。立法會批發及零售界議員邵家輝向《星島頭條》表示，在網購及北上消費夾擊下，本港零售業正處於轉型期，傳統零售企業會採取不同的轉型策略以求生存，相信即使合併亦不會構成壟斷。有經濟學者預期，若收購成事，部分分店或會關閉，整體物價或有所上升，但同時可能吸引內地等新競爭者入場。

邵家輝：零售業正轉型 採取策略求存

邵家輝表示，不會就個別公司未經證實的傳聞作出揣測，但指香港零售業正處於轉型期，原因包括網上銷售越來越盛行、不少港人選擇北上消費，以及跨境網購日益普及等因素。他認為在此情況下，傳統零售企業會採取不同的轉型策略以求生存，例如縮減規模、合併、轉讓，或在傳統銷售基礎上加入網上銷售，甚至未來完全轉為網上營運。他強調零售業目前正處於轉型期，上述各種情況都有可能發生。

被問及若合併成事會否導致壟斷問題，邵家輝表示，現時網上銷售及跨境網購盛行，所有產品幾乎都能在網上買到，加上物流便利，消費者購買貨品後翌日便可收到，且網上價格更便宜、款式更多元，因此他相信壟斷機會不大。

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學者料物價上升 惟可騰出空間吸納新競爭者

經濟學者李兆波表示，即使超市選擇減少，市民仍有街市、網購、北上消費等多個選擇，故不認為會構成壟斷，但承認超市選擇確實減少。他預期，若收購成事，百佳部分分店將會關閉，整體物價或有所上升，但若市民願意花更多時間格價，影響未必很大。

李兆波提到，香港零售市道不理想，2025年零售額比2024年僅升約1%，計及通脹後實際沒有增長，基本是下跌。他認為即使沒有這宗收購，一些利潤不理想的分店也會關閉。對於收購後的發展，他不排除會出現新的經營模式，例如將4間細鋪整合為一間大鋪以降低租金成本。同時，空置鋪位可能吸引新競爭對手，尤其是內地商家進入市場，「話唔定有啲新嘅驚喜都唔出奇，我唔覺得太悲觀」。他相信，如此大規模收購未必經常出現。

另一經濟學者莊太量指，市民無需太過擔心壟斷及加價問題，因現時消費模式已改變，市民可選擇網購及北上。他又指，兩間超級市場以前也非直接競爭，「以前可能這條邨有百佳，隔幾條街那條邨有惠康，你會選擇樓下百佳，而非走幾條街去惠康 」。

記者：郭文卓

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