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麻疹｜39歲婦獨訪印尼後中招 曾到東區醫院及東華東院 187人被列密切接觸者

社會
更新時間：18:59 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:59 2026-04-16 HKT

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，正調查一宗外地傳入的麻疹個案，涉及一名39歲女子，她於4月5日起出現發燒、咳嗽帶痰及喉嚨痛。她於4月7日出現皮疹，先後到東區醫院急症室和一間私家診所求醫。因症狀持續，4月9日再到東區醫院求醫，需留院治療。她的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應。病人現已康復出院。

流行病學調查顯示，病人不曾接種麻疹疫苗。她於潛伏期內獨自到過印度尼西亞。由於當地麻疹持續爆發，個案被列為輸入個案。

共有187人被列密切接觸者

病人在傳染期（4月3日至4月11日）內，除了於4月7日至9日先後到過東區醫院及私家診所外，亦曾於4月3日至5日，每日到東華東院探病。中心已聯絡上述診所和醫院，以找出密切接觸者及是否涉及高危人士。截至今日下午5時，共有187人被列為病人的密切接觸者，當中包括一名與病人同住的家居接觸者，另有兩人曾陪同女病人到醫院或診所求醫。其餘密切接觸者則曾與病人於同一時段在同一診所和醫院病房逗留。暫時沒有密切接觸者出現麻疹病徵，中心會繼續對他們進行醫學監察。

中心會繼續調查和跟進個案。

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