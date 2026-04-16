英基國際幼稚園前行政主任收家長賄款助插隊入學 還押至4.20候判

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任於2018至2021年間，從13名家長和1名商人收受至少64萬元的賄款，以協助其子女獲取錄。前行政主任林珍妮等15人同被廉署起訴，林承認串謀受賄等9罪，並作為污點證人指證其餘14人。該14人經審訊後被裁定串謀受賄等罪成，早前被判處監禁8至14個月不等。林珍妮的案件今於西九龍裁判法院進行求情，辯方望法庭念及林協助控方，作出適當的判刑。區域法院暫委法官陳慧敏押後判刑至4月20日，屆時將正式頒令處理涉案賄款。期間林珍妮須還押。

官：被告非「超級金手指」刑期扣減不超五成

辯方今全面採納書面求情內容，指明白被告犯案時間長，涉及多名家長，屬加刑因素。法官留意到案例指出若犯案人提供可觀的協助，可獲刑期扣減。然而法官明言被告並非「超級金手指」，她可獲的扣減應不會超過五成，辯方表示明白，相信法官能依照被告的協助程度作合適判刑；而控方同意被告曾出庭作證，可獲五成扣減。

林珍妮承認的案情指，英基國際幼稚園（烏溪沙）為英基學校協會營辦的5間幼稚園之一。2011年1月3日，被告林珍妮加入英基教育服務有限公司，擔任幼稚園行政人員，案發時負責處理幼稚園幼兒班學位的入學申請。英基每年9月展開中央入學申請，為下學年招收新生。家長須經網上人學申請系統作出網上申請，申請人會獲編配一個申請編號。

英基國際幼稚園（烏溪沙） 。資料圖片

被告向家長索2萬至10萬元以助子女入學

自2018年9月起，同案家長經網上入學申請系統為其子女遞交入學申請，而各子女均屬「其他申請人」類別。各子女通過面試後，林珍妮發出電郵通知對方由於當時烏溪沙幼稚園沒有學位空缺，其子女已被列入輪候名單。林珍妮後來向各家長表示可以為其子女安排幼兒班學位，但要求對方給予自己2萬元現金，後來金額遞增，向其他家長要求給予5萬元或10萬元，眾家長均同意。家長李洁冰曾提議給予50萬元，林珍妮終只收取10萬元。另外家長劉映均協助另一名家長馬賢文時，指可以走後門支付少於購買債券的款項，助其聯絡林珍妮時，聲稱林珍妮要收取30萬元，林珍妮最終退還了多出的20萬元予劉映均。

林珍妮其後經電郵向各家長發送入學合約，並通知對方子女已獲幼稚園提供下一學年的幼兒班學位，當時各自有介乎1名至212名申請人的取錄次序先於涉案子女。其中1位涉案子女的取錄次序只後於1名申請人，林珍妮則向家長報稱其子女取錄次序後於40多名申請人，最終收取了10萬元。林珍妮事後與各家長於商場、食肆、港鐵站、住所、公共女廁等交收現金，有多名家長附送蘋果批、蛋糕及泰國紀念品。2021年2月英基的內部審計人員劉嘉敏進行內部調查時，發現林珍妮處理個案違反英基的取錄政策。同月4日英基將林珍妮解僱。林珍妮2021年4月14日被捕，警誡下承認犯案。

56歲被告林珍妮，英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)時任行政主任，於2024年10月承認共9罪，即5項串謀使代理人接受利益罪以及4項代理人接受利益罪，案件訂於4月20日判刑。同涉案家長等14人早前經審後被裁定13項控罪罪名成立，即12項串謀使代理人收受利益及以一項煽惑代理人索取利益，分別被判入獄8至14個月。

案件編號：DCCC703/2022、DCCC603/2023(Consolidated)

法庭記者：雷璟怡