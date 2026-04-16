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紅山半島76號獨立屋僭建游泳池等 業主公司認5傳票控罪 罰款11萬元

社會
更新時間：15:44 2026-04-16 HKT
發佈時間：15:44 2026-04-16 HKT

2023年9月暴雨引發港島大潭豪宅紅山半島出現山泥傾瀉，屋宇署及地政總署調查後，揭發山泥傾瀉附近多間獨立屋涉及違例僭建。其中紅山半島76號洋屋於3個樓層及花園均有僭建物，包括加建1個游泳池，持有該物業的公司早前承認5項傳票控罪，今午於東區裁判法院被判罰款11萬元。主任裁判官張志偉指涉事泳池「尺寸唔可以算好大」，並接納無證據顯示僭建與山泥傾瀉有直接關係，而被告公司已着手進行清拆。

被告為Sunset Boulevard Company Limited，被票控5項「明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程」，違反建築物條例(第123章)第14(1)條及第40(1AA)條。

5項傳票控罪指，被告身為白筆山道紅山半島76號洋房的擁有人，明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，而在76號洋房展開或進行建築工程，即在入口樓層的平台、客廳樓層、睡房樓層的平台、及花園加建搭建物，及在花園加建1個游泳池。

案件編號：ESS20730-20734/2024
法庭記者：王仁昌

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