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油價急升｜航空公司取消航班 消委會收13宗投訴 涉款約2.1萬

社會
更新時間：21:47 2026-04-15 HKT
發佈時間：21:47 2026-04-15 HKT

受中東局勢影響，國際燃油價格上升，多間航空公司先後宣布縮減或取消航班，不少乘客在社交平台大吐苦水，稱行程受到影響，而且已預訂酒店及車票等，難以取消或退款。消委會指，截至今日上午，該會共接獲13宗關於航班因燃油成本上升而被取消的投訴，涉及總金額為20,878元。當中4宗是本地消費者，共涉14,557元，最高單一個案涉款約5,600元。其餘9宗為非本地消費者方面，最高單一個案涉及金額約2,800元。

消委會建議消費者留意航空公司最新公告

消委會建議消費者留意航空公司的最新公告，亦可主動查閱航班狀況；若航班被取消，可了解改期及退款安排。消費者亦應保留相關交易紀錄以作憑據。另一方面，若已經購買旅遊保險，亦可以檢視保單是否涵蓋相關情況，以彌補部份損失。

受中東局勢影響，國際燃油價格上升，多間航空公司先後宣布縮減或取消航班。資料圖片
受中東局勢影響，國際燃油價格上升，多間航空公司先後宣布縮減或取消航班。資料圖片

國泰航空日前宣布，為紓緩燃油價格帶來負面影響，將整合下月16日至6月30日期間營運的客運航班，取消佔總數約2%的客運航班，而香港快運亦將於下月11日至6月30日期間作出航班整合，取消約6%的客運航班，

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油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班

 

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