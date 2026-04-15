國家安全教育日︱幼兒學校辦多元化活動 何永賢 : 使國家安全理念在新一代扎根

國家安全是社會大眾的責任，而這種責任心，源自對社區、社會以至國家的關心與愛護。房屋局局長何永賢今日( 15日 )早上到筲箕灣崇真幼兒學校，她稱很高興看到學校透過多元化的活動，讓幼兒從小建立關心社區、愛護整個大環境的意識，同時學習中華文化、培養愛國情懷。

她形容雖然是幼兒學校的教育活動，但每一環都非常認真。一開始由幼兒園的學生舉行升國旗儀式。她稱雖然是她見過年紀最小的升旗隊員，但幾個幼兒園孩子大聲喊口號，昂首闊步配合着國歌升起國旗，神態認真，清楚感受到他們對升國旗儀式的重視，及對自己擔此重任的自豪。之後，小朋友帶來了精彩的中國民族舞蹈表演，舞姿活潑可愛；有小朋友更化身小小導賞員，帶領眾人欣賞學生們與家長親手製作的中華文化藝術作品，包括山水畫、剪紙、掛飾、撥浪鼓等。

學校不僅透過手作體驗讓小朋友認識中華文化，也藉着不同課外活動推廣國家安全教育。展板上的「小綿羊清潔公園」小義工活動中，孩子們專注完成任務的樣子，讓她印象深刻。這正正讓孩子從小明白愛護環境是公民責任，透過對社區活動的參與，更深刻認識自己與社會的關係、可以作出的貢獻，這樣的歸屬感、責任感自然就是國家安全最堅實的維護。

她十分欣賞學校能透過日常教學，培養孩子成為熱愛和關心社會的好公民，使國家安全的理念在新一代扎根。