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社交平台發布53則具煽動意圖帖文 六旬法輪功成員認罪入獄1年 官斥：公然挑戰國家政權

社會
更新時間：16:13 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:13 2026-04-14 HKT

法輪功成員於2024至2025年間多次透過社交平台Facebook，持續發布53則具有煽動意圖的帖文。涉案六旬退休老翁承認明知而發布具煽動意圖的刊物罪，總裁判官蘇惠德判刑時指，被告在成為法輪功信徒後，誤信中共活摘法輪功學員器官的傳聞，因而在毫無事實根據的情況下在網上抹黑中央，散布具煽動意圖的帖文，被捕後更以言論自由辯解，公然挑戰國家政權，判處監禁1年。

61歲被告莊偉文，報稱退休人士，承認明知而發布具煽動意圖的刊物罪。

案情指，警方在進行網上巡邏時，發現被告在2024年3月26日至2025年11月29日期間（包括首尾兩日），在社交媒體Facebook上發布53則有關煽動內容的帖文及照片，其Facebook頭像更用了「天滅中共，天佑香港」的字句，帖文大多數主張解散中國共產黨及推動香港及台灣獨立，企圖引起他人對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛。當中的帖文包括「我覺得中共在這幾年會分崩離析，香港極有可能會獨立成國」、「最大天意就是天滅中共」、「中共不滅，中國就完」、「只有中共解體，台灣才會安全」、「我支持台灣獨立」、「全面圍堵中共，中共死期近已」、「無辦法改變中共顛覆的事實」等。

控罪指，他於2024年3月26日至2025年11月29日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在社交媒體平台「Facebook」發布陳述、相片及/或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC125/2026
法庭記者：黃巧兒

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