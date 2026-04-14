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工作暑熱警告︱工會倡地盤自設測溫系統 切實防範工友中暑

社會
更新時間：10:08 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:08 2026-04-14 HKT

勞工處宣布，由下周一（20日）起進一步優化「工作暑熱警告」系統，加入9個地點的「香港暑熱指數」作為發出「工作暑熱警告」的參考準則。建造業總工會認為，除了優化警告系統，現時有9成多地盤未有跟足現時勞工處《預防工作時中暑指引》，建議地盤可自行設測溫系統，為工友提供更多直接的支援，並發展高科技輔助工具，此舉更為實際且精準。

勞工處職業健康顧問醫生吳國保今（14日）於電台節目表示，系統除繼續以京士柏的數據為核心外，將額外參考9個遍布新界、九龍及離島的監測站。在新安排下，即使京士柏的指數未達標，但只要新增的9個監測站中，有4個或以上錄得的指數達到某一警告級別，勞工處同樣會發出相應的全港性工作暑熱警告。

全港性警告系統能避免資訊混亂

吳國保強調，4個監測點的數據已佔新增監測站總數約一半，此舉能大幅增加系統的覆蓋性，特別是將偏遠地區納入考量，為戶外工作的僱員提供多一層保障。

對於為何不設立地區性警告，吳國保解釋，全港性的警告系統能避免資訊混亂，特別是對於需要跨區工作的僱員而言，統一的指令更清晰，不會讓他們無所適從。

吳國保透露，勞工處計劃於今年下半年引入新科技，利用小型無人偵測車進入沙井等高風險密閉空間進行巡查。此舉旨在保障巡查人員安全的同時，更有效地探測有毒氣體、評估淤泥狀況，以核實合資格人士所作的風險評估是否全面到位，進一步加強密閉空間作業的職業安全與健康水平。

九成以上地盤沒有跟足指引

香港建造業總工會理事長周思傑在同一節目表示，對是次優化「非常歡迎」。他指出，過往工友普遍反映，單一監測點的警報與他們的體感存在「滯後」，尤其是在新界北等地區，經常感覺非常炎熱但警報仍未發出。他相信新措施擴大了監察範圍，對工友的職業安全有實質幫助。

周思傑也坦言，這些指數僅能作為「參考」。他解釋，空曠程度、風量、周邊建築物的高低與密度等環境因素，均會影響實際體感溫度，因此建議地盤管理者應自行使用簡單的測溫設備進行更精準的監測，如此更為實際且有效。

周思傑指，以4個監測站作為觸發門檻是平衡的做法，主要作為參考依據，畢竟地盤開工有一定程序，若暑熱警告發出過於頻繁，恐會影響工程進度。

在執行層面，周思傑指出，雖然大部分地盤會提供飲用水、遮蔭等基本措施，但當警告發出後，「九成以上的地盤其實都沒有跟足」指引中規定的休息時間安排。他分析，背後存在實際困難，例如部分工序難以中斷，或人手調度不理想等。他認為，除了優化警告系統，更為重要的是為工友提供更直接的支援，並積極發展高科技輔助工具。

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