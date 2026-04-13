工作暑熱警告︱4.20起新增9個監測站 4個或以上熱壓力達標 暑熱警告即可生效

工作暑熱警告分黃、紅、黑三級，是勞工處根據天文台京士柏氣象站錄得的「香港暑熱指數」制定，過去一直有聲音指未夠全面。勞工處今日（13日）宣布，下周一（20日）起進一步優化「工作暑熱警告」系統，加入其他9個地點的「香港暑熱指數」作為發出「工作暑熱警告」的準則。若這些監測站有4個或以上顯示香港多個地點熱壓力情況已達某級別，即使京士柏的指數未達水平，仍會發出對應的「工作暑熱警告」。

新增監測點「9中4」即發相應暑熱警告

當暑熱指數介乎30至32，勞工處會發黃色工作暑熱警告；介乎32至34，發紅色工作暑熱警告；若達34或以上，就發黑色工作暑熱警告。天文台本月起在網站發布全港10個地點的「香港暑熱指數」數據，除了京士柏，再加入赤臘角、濕地公園、雙魚河、沙田、滘西洲、九龍灣、跑馬地、黃竹坑及天文台9個地點。勞工處善用這些數據，優化「工作暑熱警告」系統。

新系統本月20日起落實應用，以發黃色工作暑熱警告、暑熱指數需介乎30至32為例，日後當新增的9個監測點中，有4個或以上暑熱指數超過30，即使京士柏錄得的指數低於30，勞工處仍會發出黃色工作暑熱警告。

勞工處職業健康顧問醫生吳國保表示，處方以往按京士柏錄得的暑熱指數，發出工作暑熱警告，形容新系統加多一層保障，「例如有4個站的指數已去到32（發紅色工作暑熱警告水平），但京士柏仍然是30（發黃色工作暑熱警告水平），我們會發紅色暑熱警告。」

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，今次優化讓處方可參考本港較偏遠地方的暑熱情況，有更多數據做全面分析，會持續檢討「工作暑熱警告」系統，「大家其實簡單來說，就是留意我們有沒有出暑熱警告，因應情況採取適當的預防中暑措施，其實已經足夠」。他亦說，難以預計日後發出暑熱工作警告次數會否增加，「天氣每年都不一樣，一年半載的數據，參考價值可能不大。」

去年有31宗已登記熱壓力相關工傷

勞工處補充，於2024及去年的5月至10月，針對熱壓力風險較高工作地點，分別巡查23,620及23,054次，及發出1,031及708個警告。截至今年2月調查所得，去年有31宗已登記的熱壓力相關工傷。

另外，勞工處計劃今年下半年試用科技協助視察高風險渠務工程和調查相關意外，主要利用小型無人偵測車進入密閉空間，監測有害氣體的水平、探測淤泥、進行拍攝和錄影，並將拍攝所得影像製作成三維實景模型，以協助職安健巡查、意外調查及蒐證等工作，從而核實合資格人士所進行風險評估的準確性和全面性。

記者：蕭博禧