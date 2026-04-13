國際創科展︱運輸署展示智慧交通基金資助項目 有平台規劃最佳路線 助MiC組件運輸

香港國際創科展今日（13日）起一連四日在會展舉行，焦點之一的「智慧香港展館」，展出多個「智慧交通基金」項目。其中由香港大學團隊構建，運輸MiC組裝合成建築模塊的智慧路線規劃平台，精確掌握運輸路線沿途街道狀況，安全運送大型預製組件至工地，提升運輸安全和效率，加快建造施工效率。團隊表示，透過應用平台，港大西高山宿舍項目僅花兩、三周完成運輸方案審批，較過往或需時一、兩個月大大省時；土木工程拓展署粉嶺繞道東段項目的大型天橋模組，更得以盡量預先拼裝，再通過雙綫行車路送至粉嶺，減少在工地現場焊接的工作量，節省近1,000萬元成本。

港大團隊推智慧平台助解決MiC運輸難題

香港積極推展MiC組裝合成建築法，惟路面環境相對狹窄，如何安全運送較大的模塊，是亟待解決難題。基金資助香港大學團隊構建智慧規劃平台，利用三維點雲和模擬技術，為超長、超寬組裝合成建築模塊，選出最安全、高效的運輸路線，並量化運輸對現有交通流量、車速和延誤的影響，提升路線規劃、交通評估及運輸方案審批效率。平台已應用於6個項目。

也有項目成功於市場出售，配合政策需要。設有可延伸架空結構的車輛，須安裝過高警示系統的規定，於去年3月起分階段實施。基金資助研發吊臂高度及位置監測系統，提示司機吊臂是否過高，避免行駛時吊臂與天橋、路牌等設施碰撞；所配備的雲端管理平台，亦讓管理人員遠程查看吊臂狀態及車輛實時位置。機構可申請建造業創科技基金資助安裝系統，資助額最高80%。

另外，基金資助香港理工大學建立智能系統，透過實時監察駕駛者行為及心理狀況變化，識別駕駛風險。團隊指，系統透過監測駕駛者腦部訊號、眼睛活動等進行分析，當偵測到分心徵兆，會及早提醒駕駛者專注駕駛。系統仍在研發階段，未來除了可在車輛安裝，亦能用於駕駛訓練。

香港大學團隊構建運輸組裝合成建築模塊的智慧路線規劃平台。

香港理工大學團隊建立智能系統，透過實時監察駕駛者行為及心理狀況變化，識別駕駛風險。

運輸署：基金目標是便利出行、改善駕駛安全

運輸署總工程師／智慧出行方崇傑表示，「智慧交通基金」項目的目標是便利出行、提升道路網路或路面使用效率，以及改善駕駛安全；展館展出的項目，充分展現如何將創新科技、數字技術、人工智能等，融合日常生活及交通，切合本港社會需要。

方崇傑說，「智慧交通基金」全年接受申請，涵蓋道路安全、駕駛行為、交通預測、泊車、車輛安全裝置、自動駕駛等範疇。他鼓勵更多合資格機構申請基金，推進本港智慧運輸發展，「以科技賦能，利民便民。」

政府2021年3月底成立10億元的「智慧交通基金」，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用。截至今年3月底，基金過去五年批出共89個項目，涉及資助約6.19億元。

記者、攝影：蕭博禧