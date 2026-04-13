稱因好奇於法庭內拍攝法官 患白內障六旬婦獲准簽保守行為24個月處理 官信無惡意

六旬婦人涉去年8月到灣仔區域法院旁聽案件期間，在法庭內以手機拍攝法官，警誡下稱因患白內障，好奇下「想睇法官嘅樣」故拍照。婦人被控一項在法院內作出記錄罪，案件今於東區裁判法院再提堂，控方同意以簽保守行為處理。被告同意案情後，主任裁判官張志偉批准她自簽2千元守行為24個月，控罪撤回。張官相信此乃單一事件，被告並無惡意，但提醒控罪嚴重切勿再犯。

65歲被告陸佩玲、報稱退休人士，被控1項「禁止在法院處所內作出記錄」罪，違反香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第7條。控罪指，被告於2025年8月28日在灣仔港灣道12號區域法院15樓49號庭未經合法授權拍攝法庭內人員的照片，即法官。

被告於案發當日下午陪同男友到區域法院出席案件聆訊，被告的男友是該案其中一名被告。期間有人發現被告將其手機的前置鏡頭對準法官並拍攝照片，事件報警處理。被告在拘捕及警誡下稱因患白內障，好奇想看法官的樣子故拍照，欲放大相片查看。

案件編號：ESCC2517/2025

法庭記者：雷璟怡