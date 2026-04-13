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宏福苑聽證會︱相隔近3小時才升五級火 指揮官解畫：四級規模未處理好 貿然升級會亂套

社會
更新時間：16:43 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:43 2026-04-13 HKT

宏福苑大火當日，消防處下午2時51分接獲首個火警求助電話，3時02分升為三級火，約半小時後升至四級，並於下午6時22分升為五級火。獨立委員會今日（13日）舉行第11場聽證會，對於火警為何在升至四級後，相隔近3小時才再度升級，時任消防處副消防總長（新界北）黃景文表示，4級規模都未處理好，貿然升級只會造成混亂。

求助增加、資源不足 半小時決定升四級火

首先作供的消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊表示，他於下午3時29分接任現場指揮官，當時考慮到火勢猛烈、範圍之大，且求助個案不斷上升，認為現場資源不足以應付火勢，需要更高層級的指揮系統，故3時34分決定升至四級火。

其後，黃景文於下午3時34分抵達現場，聽取匯報後於下午3時50分正式接管現場指揮工作。他指，按規例大火升至四級才會指示消防總長或副消防總長到場接手指揮，他當時是慣性於三級火時已提早出發。根據黃景文的書面證供，他接手當時已觀察到至少6座大廈起火，火勢極其猛烈，多處外牆的防護網已着火焚燒，並已開始蔓延至宏道閣一側的大廈，並用「猛烈燃燒」形容當時的火勢形態。

大量增援後需時部署

下午4時18分，黃景文把指揮權交予消防處助理處長鄧榮華，其後專責部署進入火場的搜救工作。被問及到埗後為何不馬上把火升至五級，黃景文直言，火警升級是一個逐步升級的過渡期，因為有大量增援後需時部署，不然大量消防增援到場會亂套，「我自己都要部署，連4級規模都未處理好，我點會升到5級？」

記者：黃子龍、趙克平

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