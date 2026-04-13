46歲人夫與美容師發展婚外情後疑遭勒索 供稱未應要求找卡數即遭踢爆關係 兼向其妻親友發私密照

46歲已婚男子與31歲美容師發展婚外情後，遭女方勒索數萬元，被控勒索及威脅發布私密影像等9罪。案件今於區域法院開審，男事主供稱女被告最初索要1萬元「找卡數」，他未有立即回覆，被告其後便向其妻披露兩人的關係，並勒索4萬至5萬元，更把男事主的下體照片發送給其太太及親友，及在網上群組發布，另威脅會去接觸男事主的子女。男事主稱當時感到困擾、恐懼和尷尬，事件亦影響他和太太的關係及他在工作圈子的名聲。

指未回應索錢要求即遭威脅揭發婚外情關係

被告王見菁，被控2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。

X今供稱，他與太太Y在2014年結婚，兩人育有一子一女，分別為13及10歲。X於2020年在佐敦某間酒吧與被告結識，兩人其後發展出婚外情關係，持續到2023年本案發生為止。X確認，兩人初相識的第一年，他們可能每周都會面，他和被告曾發生性關係，但不記得具體次數。

X供稱，兩人最後一次見面是在2023年3月或4月，及至同年6月，他收到被告的WhatsApp訊息，要求他給予1萬元用以支付信用卡帳單。X稱「覺得有啲奇怪，但都唔算好反感」，由於他當時沒有空，故沒有回覆被告，但兩日後他再收到被告訊息。

被告向X妻發送X下體照後續發訊息索款

X續稱，在6月13日，他和太太Y去日本旅行，剛下飛機及前往酒店途中，他便收到被告索取金錢的訊息，當時他向被告表示「失緊業，唔方便」，又表示正與Y在一起，而被告則指X「玩嘢」，並表示會找Y及發送一張紙的相片，紙上寫有Y的姓名和電話號碼。X當時感到擔心，因為他不想讓Y知道，但未待他回覆，被告已在短時間向Y發送訊息。

X稱當時Y表示一名女子聯絡，指與X有關係，而被告更發送了數張X的下體照片，被告其後繼續發訊息，索要的金額也上升至4萬元。X稱他原本擔心被告向Y透露兩人之間關係，但當時被告已告訴Y，「所以我嗰一刻根本都無理由畀4萬蚊佢啦」。不過，後來被告繼續發訊息，稱「點解要搞到咁，搞到自己工都無埋，點解要傷害到自己屋企人」，X稱當時理解被告會對其家人不利。

被告向X親友廣發X私密照並威脅找其子女傾偈

X續稱，他和Y約於2023年6月18日回港，而被告仍繼續索要金錢，被告更開始把X的私密照發給Y的朋友、Y的妹妹及X的嫂嫂等，令他感到「好困擾，亦都會恐懼，亦都會尷尬」，後來被告更在Instagramn及Facebook群組發布X的私密照，而X在銀行工作，他工作圈子的很多朋友也收到被告訊息，「對我工作圈子聲譽好大影響，同太太關係好大影響」，而被告索要的金額亦上升至5萬元。

X又提到，被告亦曾表示會找X的子女「傾偈」及發送正在前往X家的相片，他當時立即回家確認子女的安全；而因X在日本期間持續收到被告訊息，所以他返港後已立即報警。

案件編號：DCCC317/2025

法庭記者：王仁昌